Queijo de Domingos Martins fatura ouro e fica entre os melhores do país

Queijos capixabas premiados em disputa nacional Crédito: Divulgação / Queijaria Pedrazul

Dedicada à produção de queijos feitos exclusivamente à base de leite de cabra, a Queijaria Pedrazul, de Domingos Martins , conquistou medalhas de ouro, prata e bronze no VII Prêmio Queijo Brasil, realizado em Blumenau, Santa Catarina , na noite de quinta-feira (11).

No prêmio, foram avaliados 1.542 queijos oriundos de 20 Estados e 266 cidades brasileiras, e a produtora da região das Montanhas Capixabas conquistou medalha de ouro com o queijo "Boursin de Alecrim"; medalha de prata com o "Délicat", queijo de tipo meia cura; e duas medalhas de bronze com o "Boursin de Zaatar" e "Boursin de Gengibre", ambos na categoria de queijos finos.

"Recebi o prêmio como uma surpresa muito agradável, afinal, me preparei muito, fiz variados testes e isso me estimula muito. Buscamos a excelência em tudo que a gente faz na Pedrazul", diz Tião Barbosa, proprietário da queijaria.

Além das medalhas na “Seleção Queijista” do prêmio nacional, a produtora do Espírito Santo , que estava em sua segunda participação no concurso, faturou o título de melhor queijaria do Espírito Santo após a avaliação dos jurados. Na última edição, a queijaria conquistou prata e bronze também na categoria de queijos finos.

"Estamos muito felizes e prontos para oferecer nosso produto para os capixabas" Sebastião Barbosa - Jornalista e mestre queijeiro, proprietário da Queijaria Pedrazul

Tião Barbosa, jornalista e produtor de queijos do ES Crédito: Arquivo Pessoal

Segundo os organizadores, o título de melhor queijaria foi concedido ao produtor que recebeu a maior pontuação dentre todos os queijos inscritos de determinado Estado. Para conquistar a medalha ouro, o queijo deveria obter nota entre 90 e 100 pontos dos jurados, que avaliaram os quesitos aparência interna e externa, aroma, textura em boca, sabor e equivalência ao estilo.

Expectativa de ampliação dos negócios

Segundo Tião, a produção de queijos à base de leite de cabra começou há aproximadamente seis anos e, atualmente, há expectativa para ampliação dos negócios no mercado capixaba.

Queijaria é especializada em produção à base de leite de cabra Crédito: Divulgação / Queijaria Pedrazul

“Nossa queijaria é pequena, artesanal, e fica em Alto Galo, a 15 km de Campinho. Estamos tendo apoio da Prefeitura de Domingos Martins para a obtenção do selo do Serviço de Inspeção Municipal, talvez ainda este mês. Então, passaremos a realizar vendas regulares via Instagram e em pontos comerciais de Campinho e Pedra Azul”, conta Tião.

"Em breve, espero fazer o lançamento dos queijos em caráter comercial. Acredito muito no mercado consumidor do Espírito Santo", finaliza o produtor.