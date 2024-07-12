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Premiação nacional

Queijo de Domingos Martins fatura ouro e fica entre os melhores do país

Situada em Alto Galo, em Domingos Martins, a Queijaria Pedrazul conquistou os primeiros lugares na sétima edição do Prêmio Queijo Brasil
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

12 jul 2024 às 11:20

Publicado em 12 de Julho de 2024 às 11:20

Queijos capixabas premiados em disputa nacional
Queijos capixabas premiados em disputa nacional Crédito: Divulgação / Queijaria Pedrazul
Dedicada à produção de queijos feitos exclusivamente à base de leite de cabra, a Queijaria Pedrazul, de Domingos Martins, conquistou medalhas de ouro, prata e bronze no VII Prêmio Queijo Brasil, realizado em Blumenau, Santa Catarina, na noite de quinta-feira (11).
No prêmio, foram avaliados 1.542 queijos oriundos de 20 Estados e 266 cidades brasileiras, e a produtora da região das Montanhas Capixabas conquistou medalha de ouro com o queijo "Boursin de Alecrim"; medalha de prata com o "Délicat", queijo de tipo meia cura; e duas medalhas de bronze com o "Boursin de Zaatar" e "Boursin de Gengibre", ambos na categoria de queijos finos.
"Recebi o prêmio como uma surpresa muito agradável, afinal, me preparei muito, fiz variados testes e isso me estimula muito. Buscamos a excelência em tudo que a gente faz na Pedrazul", diz Tião Barbosa, proprietário da queijaria.
Além das medalhas na “Seleção Queijista” do prêmio nacional, a produtora do Espírito Santo, que estava em sua segunda participação no concurso, faturou o título de melhor queijaria do Espírito Santo após a avaliação dos jurados. Na última edição, a queijaria conquistou prata e bronze também na categoria de queijos finos.
"Estamos muito felizes e prontos para oferecer nosso produto para os capixabas"
Sebastião Barbosa - Jornalista e mestre queijeiro, proprietário da Queijaria Pedrazul
Tião Barbosa, jornalista e produtor de queijos do ES
Tião Barbosa, jornalista e produtor de queijos do ES Crédito: Arquivo Pessoal
Segundo os organizadores, o título de melhor queijaria foi concedido ao produtor que recebeu a maior pontuação dentre todos os queijos inscritos de determinado Estado. Para conquistar a medalha ouro, o queijo deveria obter nota entre 90 e 100 pontos dos jurados, que avaliaram os quesitos aparência interna e externa, aroma, textura em boca, sabor e equivalência ao estilo.

Expectativa de ampliação dos negócios

Segundo Tião, a produção de queijos à base de leite de cabra começou há aproximadamente seis anos e, atualmente, há expectativa para ampliação dos negócios no mercado capixaba.
Queijos capixabas premiados em disputa nacional
Queijaria é especializada em produção à base de leite de cabra  Crédito: Divulgação / Queijaria Pedrazul
“Nossa queijaria é pequena, artesanal, e fica em Alto Galo, a 15 km de Campinho. Estamos tendo apoio da Prefeitura de Domingos Martins para a obtenção do selo do Serviço de Inspeção Municipal, talvez ainda este mês. Então, passaremos a realizar vendas regulares via Instagram e em pontos comerciais de Campinho e Pedra Azul”, conta Tião.
"Em breve, espero fazer o lançamento dos queijos em caráter comercial. Acredito muito no mercado consumidor do Espírito Santo", finaliza o produtor.
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