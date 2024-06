1° e 3° lugar

Queijos produzidos no ES são premiados em concurso internacional

A tradição da fabricação vem sendo passada de geração em geração, desde a imigração italiana e a vinda da família Giacomin ao Espírito Santo, em 1888

Queijos produzidos por casal de João Neiva ganham prêmios nacional e internacional. (Acervo pessoal)

O queijo é o alimento queridinho pelos brasileiros. Ideal para um café da manhã ou da tarde, acompanhando de café e, até mesmo, goiabada. E o Espírito Santo vem se destacando na produção desse laticínio.

Em João Neiva, Norte do Espírito Santo, o casal Gabriela Giacomin Borlini e Pedro Henrique Borlini, de 41 anos, teve os queijos produzidos por eles premiados internacionalmente. Foram medalha de ouro no Mundial de Queijo - Brasil 2024, com a produção chamada Monte Negro. O evento foi realizado em São Paulo, em abril deste ano.

Em agosto do ano passado, o casal também se destacou ao levar o ouro com o mesmo queijo no concurso Internacional Cheese Award - Brasil 2023. No mesmo concurso, ainda ganharam o bronze com o queijo Capixaba Gourmet.

O início da produção dos laticínios ocorreu no ano 2000 com o pai da Gabriela Giacomin, onde era fabricado quatro tipos de queijos e tinha um seguimento mais local. Há três anos, o casal assumiu os negócios. “Antes ele fabricava quatro tipos de queijos e hoje estamos com mais de 30 tipos e premiados”, conta, com muito orgulho, Gabriela.

Segundo ela, a base da receita é de família, mas com aprimoramento em estudos, pois Pedro se formou em Mestre Queijeiro. A tradição da fabricação vem sendo passada de geração em geração, desde a imigração italiana e a vinda da família Giacomin ao Espírito Santo, em 1888. "Premiações importantes, que colocam nossos queijos no cenário nacional e internacional, são uma conquista para nós, mas também para nosso município de João Neiva e para o Espírito Santo", avaliou.

Neste fim de semana, eles participaram do Festival da Cultura Italiana, na Praça do Papa, Enseada do Suá, em Vitória.

