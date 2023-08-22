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Direto de João Neiva

Queijos produzidos no ES são considerados os melhores do país em premiação

Espírito Santo tem se destacado nacionalmente na produção artesanal de queijos; em prêmio recente conquistou medalhes de ouro, prata e bronze
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

22 ago 2023 às 15:01

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 15:01

Queridinho dos brasileiros, o queijo combina com tudo. E o Espírito Santo tem se destacado nacionalmente na produção desse alimento. Queijos produzidos artesanalmente no Estado foram destaques no 6º Prêmio Queijo Brasil, realizado em Santa Catarina. Duas queijarias de João Neiva, na Região Norte capixaba, conquistaram os avaliadores pela "explosão" de sabores proporcionada pela iguaria.
O mestre queijeiro Pedro Henrique Borlini foi um dos ganhadores e ficou todo orgulhoso com o reconhecimento do produto.
"O queijo no Brasil é algo que muita gente, ou boa parte das pessoas, gosta muito, aprecia de verdade. São receitas autorais, exclusivas nossas, que nos ajudaram a trazer esse prêmio"
Pedro Henrique Borlini - Mestre queijeiro
Foram quatro medalhas: duas de prata e duas de bronze. 
Os queijos produzidos por Pedro Henrique Borlini receberam medalhas: duas de prata e duas de bronze
Queijos do ES são premiados em concurso nacional Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um dos queijos vencedores foi o Rota Colonial, que ganhou medalha de prata. Na avaliação dos jurados, uma explosão de sabores que mistura notas amendoadas, adocicadas e picantes.
O Capixaba Gourmet também levou medalha de prata. O Montanhês Artesanal e o Monte Negro levaram o bronze.
O queijo produzido por Roberto Cuzini, outro produtor da região, também fez sucesso. Ele trabalha com laticínios em João Neiva há 20 anos e representa a quinta geração da família. Ele levou o bronze com o queijo original Otello, além de um ouro com o queijo Asiago.
Roberto Cuzini trabalha com laticínios em João Neiva há 20 anos e representa a quinta geração da família
Roberto Cuzini trabalha com laticínios em João Neiva há 20 anos e representa a quinta geração da família Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"O modo de produzir e o amor pelo o que gente faz... Isso tudo faz com que a gente consiga esses resultados com as medalhas"
Roberto Cuzini - Mestre queijeiro
O sucesso dos queijos preparados na cidade promove as potencialidades da região e serve como reconhecimento da qualidade dos produtos locais.
Segundo o Sebrae, a premiação também dá visibilidade à Rota dos Queijos, percurso que fica entre o distrito de Cavalinho e o trevo de João Neiva e Colatina.

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"Eles têm recebido muitos turistas nas queijarias e também em outros empreendimentos que fazem parte da rota dos queijos", explicou Geísa Moreira, analista do Sebrae.
Para os mestres queijeiros, as medalhas representam incentivo para que eles possam inovar cada vez mais em sabores. "A gente posiciona o Espírito Santo no mercado de queijos artesanais em nível de Brasil com essas premiações", comentou Roberto.
Queijos produzidos no ES são considerados os melhores do país em premiação
Com informações da TV Gazeta e do g1 ES

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