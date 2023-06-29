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Marca capixaba de alimentos conquista mercado nacional

Produtos Regina seguem avançando. Mistura para bolos e farinha de trigo fabricadas pela Buaiz Alimentos já podem ser encontradas em redes de supermercados e atacados de diferentes Estados do país
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

29 jun 2023 às 17:56

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 17:56

Farinha de trigo Regina
Farinha de Trigo Regina,  produto de destaque no portfólio da Buaiz Alimentos Crédito: Camilla Baptistin
Um novo ciclo de investimentos será realizado pela Buaiz Alimentos em 2023, resultado da estratégia traçada pela empresa em dar continuidade ao seu projeto de expansão, apostando em novos mercados, avançando na internacionalização e desenvolvendo novos produtos alinhados às tendências e demandas do consumidor.
Rumo aos seus 82 anos de trajetória como referência no mercado de farinha de trigo, mistura para bolos e cafés, a Buaiz Alimentos fará investimentos da ordem de R$ 70 milhões este ano. O montante inclui a compra de um novo terreno, de 35 mil metros quadrados, na Rodovia Leste-Oeste, na região da Darly Santos, em Vila Velha, e a construção de uma estrutura para armazenamento de trigo.
Segundo a vice-presidente da empresa, Eduarda Buaiz, os aportes seguem a estratégia de crescimento da Buaiz Alimentos, que é líder no Espírito Santo e vem conquistando cada vez mais espaço em outros Estados. No Rio de Janeiro, já é líder em mistura para bolo, e tem crescido em Minas Gerais, São Paulo e Bahia.
Eduarda Buaiz
Eduarda Buaiz ressalta os projetos e as conquistas da Buaiz Alimentos  Crédito: Camilla Baptistin
"Temos feito um movimento permanente e crescente de ampliar nossa atuação em outras regiões. No Rio de Janeiro, nossa presença já começa a ganhar mais força com a entrada em novos atacados, redes de supermercados e diferentes pontos de vendas. Participamos da Super Rio Expo Trade Show, maior feira alimentícia da América Latina, em março, e a expectativa é aumentar nossas vendas na região. Também fechamos uma parceria com o Grupo Pão de Açúcar, que já está utilizando nossa farinha de trigo em suas padarias da rede."
Eduarda Buaiz - Vice-presidente da Buaiz Alimentos
Além do foco no mercado nacional, a Buaiz Alimentos iniciou em 2023 um processo de internacionalização da empresa, com o primeiro movimento ocorrendo em março. Ao lado do diretor-executivo Flávio Schiavone e do gerente comercial Fabrício Silva, Eduarda Buaiz esteve nos Estados Unidos cumprindo agendas com companhias do varejo mundial para apresentar a linha completa de Misturas Regina e Farinha de Trigo Regina.
Farinha de trigo Regina
Mistura para Bolos Regina: variedade e opções para todos os gostos Crédito: Divulgação
Entre os dias 25 e 27 de junho, a empresa participa pela primeira vez da Summer Fancy Food Show, em Nova York, a maior e mais importante feira comercial de alimentos gourmet e de especiarias dos EUA, que está em sua 67ª edição.
Trata-se de uma grande vitrine de lançamentos de produtos para mercados americano e mundial e uma das principais portas de entrada para o mercado norte-americano de specialty foods (alimentos gourmet, especiarias, produtos regionais, orgânicos e naturais nacionais e importados), atraindo anualmente visitantes entre importadores, distribuidores, brokers, restaurantes e serviços de alimentação, e mobilizando formadores de opinião e especialistas dos setores contemplados.
Centro de distribuição da Buaiz Alimentos
Centro de distribuição da Buaiz Alimentos:  logística eficiente Crédito: Divulgação
“Teremos um espaço no estande da Apex Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) e vamos aproveitar a oportunidade para levar nossa linha completa de misturas Regina, principalmente as versões Receitas Especiais, nos sabores Brownie, Cookies, Chocolate, Cenoura e Integral Banana&Mel, além de lançar a nova linha de Café Numero Um Sentidos, com cafés 100% arábica do Espírito Santo, um produto premium que chega ao mercado nos próximos meses”, informa Eduarda.

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