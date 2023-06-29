Marca capixaba de alimentos conquista mercado nacional

Farinha de Trigo Regina, produto de destaque no portfólio da Buaiz Alimentos Crédito: Camilla Baptistin

Um novo ciclo de investimentos será realizado pela Buaiz Alimentos em 2023, resultado da estratégia traçada pela empresa em dar continuidade ao seu projeto de expansão, apostando em novos mercados, avançando na internacionalização e desenvolvendo novos produtos alinhados às tendências e demandas do consumidor.

Rumo aos seus 82 anos de trajetória como referência no mercado de farinha de trigo, mistura para bolos e cafés, a Buaiz Alimentos fará investimentos da ordem de R$ 70 milhões este ano. O montante inclui a compra de um novo terreno, de 35 mil metros quadrados, na Rodovia Leste-Oeste, na região da Darly Santos, em Vila Velha, e a construção de uma estrutura para armazenamento de trigo.

Segundo a vice-presidente da empresa, Eduarda Buaiz, os aportes seguem a estratégia de crescimento da Buaiz Alimentos, que é líder no Espírito Santo e vem conquistando cada vez mais espaço em outros Estados. No Rio de Janeiro, já é líder em mistura para bolo, e tem crescido em Minas Gerais, São Paulo e Bahia.

Eduarda Buaiz ressalta os projetos e as conquistas da Buaiz Alimentos Crédito: Camilla Baptistin

"Temos feito um movimento permanente e crescente de ampliar nossa atuação em outras regiões. No Rio de Janeiro, nossa presença já começa a ganhar mais força com a entrada em novos atacados, redes de supermercados e diferentes pontos de vendas. Participamos da Super Rio Expo Trade Show, maior feira alimentícia da América Latina, em março, e a expectativa é aumentar nossas vendas na região. Também fechamos uma parceria com o Grupo Pão de Açúcar, que já está utilizando nossa farinha de trigo em suas padarias da rede." Eduarda Buaiz - Vice-presidente da Buaiz Alimentos

Além do foco no mercado nacional, a Buaiz Alimentos iniciou em 2023 um processo de internacionalização da empresa, com o primeiro movimento ocorrendo em março. Ao lado do diretor-executivo Flávio Schiavone e do gerente comercial Fabrício Silva, Eduarda Buaiz esteve nos Estados Unidos cumprindo agendas com companhias do varejo mundial para apresentar a linha completa de Misturas Regina e Farinha de Trigo Regina.

Mistura para Bolos Regina: variedade e opções para todos os gostos Crédito: Divulgação

Entre os dias 25 e 27 de junho, a empresa participa pela primeira vez da Summer Fancy Food Show, em Nova York, a maior e mais importante feira comercial de alimentos gourmet e de especiarias dos EUA, que está em sua 67ª edição.

Trata-se de uma grande vitrine de lançamentos de produtos para mercados americano e mundial e uma das principais portas de entrada para o mercado norte-americano de specialty foods (alimentos gourmet, especiarias, produtos regionais, orgânicos e naturais nacionais e importados), atraindo anualmente visitantes entre importadores, distribuidores, brokers, restaurantes e serviços de alimentação, e mobilizando formadores de opinião e especialistas dos setores contemplados.

Centro de distribuição da Buaiz Alimentos: logística eficiente Crédito: Divulgação