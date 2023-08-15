Empresas abrem vagas para trainee com salário de até R$ 8,5 mil

Group of three young good-looking startupers sitting in light coworking space, talking about future project, looking through design examples on digital tablet. Friends smiling, talking about work Crédito: Freepik

Profissionais recém formados que querem seguir carreira em uma grande empresa devem ficar atentos. Isso porque estão abertos vários programas de trainee pelo Brasil, com salários que chegam a R$ 8,5 mil.

Os candidatos devem observar os prazos para se inscrever e os requisitos. A lista está de acordo com a ordem de encerramento das inscrições.

Confira os programas de trainee abertos

Kraft Heinz

A Kraft Heinz, dona das marcas Heinz, Hemmer, Quero e BR Spices no Brasil, e das marcas Heinz, Velveeta, Classico e outras no México, está com inscrições abertas para o programa de trainee internacional 2024.

A iniciativa é voltada para profissionais que estejam no último ano de graduação ou que tenham se formado nos últimos dois anos.

Para as vagas no Brasil é necessário ter disponibilidade para morar em São Paulo (próximo à capital), Santa Catarina (região de Blumenau) ou em Goiás (região de Nerópolis); para as vagas no México, nas regiões de Guadalajara e Cidade do México.

Inscrições: até 16 de agosto, no até 16 de agosto, no site do programa.

Samarco

O Programa de Trainee Operacional da Samarco oferece 42 vagas exclusivas para mulheres e pessoas com deficiência que tenham formação técnica em Química, Automação, Metalurgia, Instrumentação, Mecânica, Mineração, Geologia, Edificações, Tecnologia da Informação, Eletrônica, Eletrotécnica e Elétrica.

As oportunidades são voltadas para moradoras das cidades Mariana, Ouro Preto e distritos de Santa Rita Durão e Antônio Pereira, em Minas Gerais; e Guarapari e Anchieta, no Espírito Santo.

É necessário ter o curso técnico completo e interesse em atuar nas áreas operacionais. O processo seletivo será composto por dinâmica de grupo, avaliação psicológica, entrevista comportamental e entrevista com o gestor. Os (as) candidatos (as) devem ter disponibilidade para trabalhar em regime de turno.

Inscrições: até 20 de agosto, no até 20 de agosto, no site do programa.

Santander

O Programa de Trainee 2024 oferece diversas vagas de trabalho em São Paulo, em áreas como Atacado, Wealth Management, Riscos, Finanças, Tecnologia, Varejo, entre outras. A remuneração é de R$ 8,3 mil, além de outros benefícios.

As oportunidades são para atuar em São Paulo em diversas áreas como Atacado, Wealth Management, Riscos, Finanças, Tecnologia, Varejo, entre outros setores.

Para participar, é necessário ter formação universitária concluída entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023, em cursos como Economia, Administração, Matemática, Estatística, Engenharias, Direito, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, entre outras. Conhecimento do idioma inglês avançado e experiência profissional anterior serão considerados diferenciais.

Inscrições: até 1º de setembro, no até 1º de setembro, no site do programa.

Itaú Unibanco

O Programa de Trainee do Itaú Unibanco 2024 oferece salário de R$ 8,5 mil. O processo seletivo é 100% online e composto por quatro etapas: inscrições, testes, resolução de case e entrevista final.

A iniciativa tem duração de 18 meses e os candidatos podem escolher entre duas trilhas: Negócios Varejo e Negócios Atacados.

Para participar, é necessário ter curso de graduação, bacharelado ou licenciatura de longa duração (quatro anos ou mais) nas áreas de Exatas, Humanas ou Biológicas com formação entre dezembro de 2021 a dezembro de 2024. Também é necessário ter disponibilidade de morar em São Paulo.

Inscrições: até 4 de setembro, no até 4 de setembro, no site do programa.

Stone

A Stone, empresa de tecnologia e serviços financeiros, está com inscrições abertas para o seu principal programa de seleção de talentos.

As oportunidades são destinada a candidatos que se formam ainda este ano ou que tenham até dois anos de formados e que tenham disponibilidade para viagens e para iniciar com a companhia em novembro.

Inscrições: até 4 de setembro, no até 4 de setembro, no site do programa.

Localiza&CO

A Localiza&CO, agência que atua no ramo de aluguel de carros, está com inscrições abertas para o Programa Trainee Supervisão com oportunidades em diversas cidades do Brasil.

Podem participar profissionais graduados em curso superior entre janeiro de 2018 e junho de 2023. Experiências profissionais relacionadas ao comércio, vendas de produtos e serviços, e atendimento ao público serão diferenciais para os(as) candidatos(as).

Inscrições: até 8 de setembro, no até 8 de setembro, no site do programa.

Desktop

A Desktop, provedora de internet de São Paulo, anunciou a abertura de 12 vagas para seu primeiro programa de trainee. As oportunidades são voltadas para áreas de TI, Engenharia, Costumer Experience, Operações, Planejamento de Operações, Comercial, Financeiro e Gente & Gestão.

Podem se candidatar pessoas de qualquer área de formação desde que tenham concluído ou tenham graduação prevista entre dezembro de 2021 e dezembro de 2023. Também é necessário ter disponibilidade de morar em São Paulo.

Inscrições: até 9 de setembro, no até 9 de setembro, no site do programa.

Coca-Cola FEMSA Brasil

A Coca-Cola FEMSA Brasil anunciou o abertura do Programa de Estágio e Trainee 2024, o #SomosMais. São 15 vagas, sendo 2 delas afirmativas para PCDs, para atuação presencial em Jurubatuba ou Jundiaí, em São Paulo.

As oportunidades são para as áreas de Marketing, Novos Negócios, Comercial, Tecnologia, Recursos Humanos, Jurídico, Administração & Finanças e Supply Chain. Também é necessário ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo e ter formação superior (bacharelado, tecnólogo e licenciatura) concluída entre dezembro de 2020 a dezembro de 2023.

Inscrições: até 11 de setembro, no : até 11 de setembro, no site do programa.

Saint-Gobain

O programa de trainee da Saint-Gobain oferece 26 vagas distribuídas entre São Paulo (SP), Mauá (SP), Diadema (SP), Jandira (SP), Guarulhos (SP), Vinhedo (SP), Capivari (SP), Embu das Artes (SP), Barra Mansa (RJ) e Feira de Santana (BA).

Os postos são para áreas comercial, compras, finanças, industrial, pesquisa e desenvolvimento, supply chain, produto e recursos humanos. Para participar, é necessário ter graduação concluída entre dezembro de 2020 e julho e 2023, nível intermediário de inglês e disponibilidade para mudança de cidade ou estado são pré-requisitos para os candidatos.

Inscrições: até 13 de setembro, no até 13 de setembro, no site do programa.