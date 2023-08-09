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Oportunidades

24 indústrias abrem novas vagas de emprego e estágio no ES

Há postos de trabalho para mecânico industrial, técnico de segurança do trabalho, auxiliar de produção, eletromecânico, técnico de manutenção, entre outras chances
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 ago 2023 às 11:46

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 11:46

Vista aérea da empresa Imetame
Vista aérea da empresa Imetame Crédito: Imetame/Divulgação
Quem está à procura de emprego e estágio já pode separar o currículo. Isso porque 24 indústrias do Espírito Santo estão com novas oportunidades abertas para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade.
Os interessados podem fazer o cadastro do currículo na página de carreira das empresas. Além de postos operacionais, há chances para outras áreas como a administrativa. É bom lembrar que as vagas podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.

Confira as vagas

Fibrasa

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Serra
  • Assistente de materiais
  • Assistente de PCP
  • Assistente financeiro
  • Assistente técnico jr
  • Auxiliar de produção
  • Contador
  • Promotor de qualidade jr
  • Técnico mecânico (nível pleno)

Suzano

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 
  • Ajudante geral (São Mateus)
  • Almoxarife (Pedro Canário)
  • Supervisor(a) suprimentos - almoxarifado (Aracruz)

ArcelorMittal

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Serra
  • Especialista de estratégia comercial 
  • Analista de infraestrutura TI Ta - Ftts

Samarco

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Anchieta
  • Mecânico(a)
  • Analista saúde

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Aracruz
  • Imetame Logística Porto
  • Líder (central de concreto)
  • Encarregado (área civil)
  • Laboratorista
  • Motorista de caminhão (caçamba)
  • Soldador
  • Caldeireiro
  • Técnico segurança do trabalho
  • Imetame Metalmecânica
  • Inspetor dimensional (onshore)
  • Caldeireiro escalador (offshore)
  • Pintor convencional (offshore)
  • Pintor escalador (offshore)
  • Supervisor escalador (caldeiraria  - offshore)
  • Supervisor escalador (pintura - offshore)
  • Técnico segurança do trabalho 
  • Pintor (jatista)
  • Rigger
  • Almoxarife
  • Motorista operador de equipamentos (carreta)
  • Motorista operador de equipamentos (guindauto)
  • Motorista operador de equipamentos (guindaste)
  • Pintor hidrojatista (offshore)
  • Técnico de acompanhamento e controle (offshore)
  • Técnico (inspetor de pintura)
  • Técnico (inspetor de solda N1/LP)
  • Técnico (inspetor de solda N1/LP/PM)
  • Técnico especializado (inspetor dimensional CD/CL)
  • Mecânico
  • Encanador
  • Caldeireiro
  • Assistente de produção (escolinha de caldeiraria e solda)
  • Soldador TIG/MIG
  • Imetame Energia
  • Operador de produção
  • Mecânico (sonda terrestre)
  • Eletricista (sonda terrestre)
  • Mecânico especializado
  • Especialista
  • Assistente de produção
  • Especialista (elevação e escoamento)
  • Imetame Mont Serrat
  • Operador de fio
  • Marteleiro

Fortlev

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Serra
  • Analista de sistemas - SAP SD / TM
  • Analista de sistemas sênior SAP MM/WM
  • Estagiário de TI - DEV

Vale

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Vitória 
  • Engenheiro pleno pcd – projetos autônomos – porto
  • Inspetora (o) de manutenção – gerência eletroeletrônica porto de tubarão – vaga preferencial para mulheres
  • Coordenadora de planejamento e gestão da manutenção- vaga exclusiva para mulheres
  • Coordenador pcm 1-4

Nestlé

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Vila Velha
  • Estágio em Fabricação
  • Estágio Administrativo
  • Engenharia de projetos Jr
  • Manutenção mecânica 
  • Supervisão de fábrica

Estaleiro Jurong

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Aracruz
  • Coordenador de QA / Qc
  • Técnico de estrutura
  • Analista contábil
  • Desenhista

Brinox

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 13 para todas para Linhares
  • Analista da qualidade Jr 
  • Analista de métodos e processos pleno 
  • Analista de PCP Jr 
  • Auxiliar de logística 
  • Auxiliar de produção

Real Café

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Viana
  • Assistente ambiental
  • Auxiliar de cozinha
  • Auxiliar de produção
  • Motorista
  • Soldador I

Biancogrês

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 35 todas para Serra
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Analista de suprimentos e materiais
  • Aprendiz eletricista de manutenção
  • Supervisor de manutenção
  • Operador de extrusora
  • Operador de pá carregadeira 
  • Operador de produção
  • Eletromecânico

Coopeavi

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas:
  • Ajudante de motorista de loja (Castelo)
  • Assistente de loja (Barra de São Francisco)
  • Consultor técnico de campo (Governador Lindenberg)
  • Consultor técnico de loja (Afonso Cláudio e Jaguaré)

Placas do Brasil

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vaga: para Pinheiros
  • Técnico florestal

Cedisa

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Serra
  • Assistente comercial 
  • Auxiliar de armazenista 
  • Consultor de vendas 
  • Coordenador de vendas 
  • Vendedor externo 

Britânia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vaga: 1 para Linhares
  • Analista de logística

Simec

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Cariacica
  • Analista manutenção mecânica - pleno
  • Estágio nível superior - laminação
  • Estágio nível superior - mecânica
  • Inspetor de qualidade - laminação
  • Líder de equipe de produção - laminação
  • Mecânico de manutenção de equipamentos
  • Operador de ponte rolante - aciaria
  • Supervisor de produção - aciaria

3 Corações

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas:
  • Auxiliar de expedição (Viana)
  • Promotor de vendas (Vila Velha)
  • Consultor de vendas (Serra)
  • Promotor de vendas pcd (Serra)

Zucchi Luxury Stone

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vaga: todas para Serra
  • Analista fiscal
  • Auxiliar de serviços patrimoniais
  • Auxiliar de lubrificação

Adcos

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vaga: todas para Serra
  • Estagiário(a) de Cadastro
  • Operador de produção
  • Estagiário(a) Financeiro
  • Operador de atendimento SAC
  • Técnico de manutenção

Vibra Energia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vaga: para Vitória
  • Técnico (a) de manutenção Jr

Subsea 7

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vaga: para Anchieta
  • Coordenadora(o) operacional de base

Afort

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Serra
  • Eletromecânico
  • Consultor comercial
  • Representante comercial - material de construção
  • Representante comercial - segmento garden
  • Desenvolvedor Python ou Node.Js
  • Auxiliar de produção
  • Auxiliar de logística

Uniaves

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: 
  • Auxiliar administrativo fomento (Venda Nova do Imigrante)
  • Técnico de segurança do trabalho (Castelo e Venda Nova do Imigrante)
  • Estágio frigorífico (Castelo)
  • Mecânico industrial (Venda Nova do Imigrante e Castelo)
  • Técnico agrícola / agropecuária (Conceição do Castelo )
  • Eletricista industrial (Castelo)
  • Estágio em avicultura (Venda Nova do Imigrante)
  • Auxiliar de produção ração (Venda Nova do Imigrante)
  • Auxiliar de produção frigorífico

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