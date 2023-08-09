24 indústrias abrem novas vagas de emprego e estágio no ES

Os interessados podem fazer o cadastro do currículo na página de carreira das empresas. Além de postos operacionais, há chances para outras áreas como a administrativa. É bom lembrar que as vagas podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.
Confira as vagas
Fibrasa
- Vagas: todas para Serra
- Assistente de materiais
- Assistente de PCP
- Assistente financeiro
- Assistente técnico jr
- Auxiliar de produção
- Contador
- Promotor de qualidade jr
- Técnico mecânico (nível pleno)
Suzano
- Vagas:
- Ajudante geral (São Mateus)
- Almoxarife (Pedro Canário)
- Supervisor(a) suprimentos - almoxarifado (Aracruz)
ArcelorMittal
- Vagas: todas para Serra
- Especialista de estratégia comercial
- Analista de infraestrutura TI Ta - Ftts
Samarco
- Vagas: todas para Anchieta
- Mecânico(a)
- Analista saúde
Imetame
- Vagas: todas para Aracruz
- Imetame Logística Porto
- Líder (central de concreto)
- Encarregado (área civil)
- Laboratorista
- Motorista de caminhão (caçamba)
- Soldador
- Caldeireiro
- Técnico segurança do trabalho
- Imetame Metalmecânica
- Inspetor dimensional (onshore)
- Caldeireiro escalador (offshore)
- Pintor convencional (offshore)
- Pintor escalador (offshore)
- Supervisor escalador (caldeiraria - offshore)
- Supervisor escalador (pintura - offshore)
- Técnico segurança do trabalho
- Pintor (jatista)
- Rigger
- Almoxarife
- Motorista operador de equipamentos (carreta)
- Motorista operador de equipamentos (guindauto)
- Motorista operador de equipamentos (guindaste)
- Pintor hidrojatista (offshore)
- Técnico de acompanhamento e controle (offshore)
- Técnico (inspetor de pintura)
- Técnico (inspetor de solda N1/LP)
- Técnico (inspetor de solda N1/LP/PM)
- Técnico especializado (inspetor dimensional CD/CL)
- Mecânico
- Encanador
- Caldeireiro
- Assistente de produção (escolinha de caldeiraria e solda)
- Soldador TIG/MIG
- Imetame Energia
- Operador de produção
- Mecânico (sonda terrestre)
- Eletricista (sonda terrestre)
- Mecânico especializado
- Especialista
- Assistente de produção
- Especialista (elevação e escoamento)
- Imetame Mont Serrat
- Operador de fio
- Marteleiro
Fortlev
- Vagas: todas para Serra
- Analista de sistemas - SAP SD / TM
- Analista de sistemas sênior SAP MM/WM
- Estagiário de TI - DEV
Vale
- Vagas: todas para Vitória
- Engenheiro pleno pcd – projetos autônomos – porto
- Inspetora (o) de manutenção – gerência eletroeletrônica porto de tubarão – vaga preferencial para mulheres
- Coordenadora de planejamento e gestão da manutenção- vaga exclusiva para mulheres
- Coordenador pcm 1-4
Nestlé
- Vagas: todas para Vila Velha
- Estágio em Fabricação
- Estágio Administrativo
- Engenharia de projetos Jr
- Manutenção mecânica
- Supervisão de fábrica
Estaleiro Jurong
- Vagas: todas para Aracruz
- Coordenador de QA / Qc
- Técnico de estrutura
- Analista contábil
- Desenhista
Brinox
- Vagas: 13 para todas para Linhares
- Analista da qualidade Jr
- Analista de métodos e processos pleno
- Analista de PCP Jr
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de produção
Real Café
- Vagas: todas para Viana
- Assistente ambiental
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de produção
- Motorista
- Soldador I
Biancogrês
- Vagas: 35 todas para Serra
- Auxiliar de serviços gerais
- Analista de suprimentos e materiais
- Aprendiz eletricista de manutenção
- Supervisor de manutenção
- Operador de extrusora
- Operador de pá carregadeira
- Operador de produção
- Eletromecânico
Coopeavi
- Vagas:
- Ajudante de motorista de loja (Castelo)
- Assistente de loja (Barra de São Francisco)
- Consultor técnico de campo (Governador Lindenberg)
- Consultor técnico de loja (Afonso Cláudio e Jaguaré)
Placas do Brasil
- Vaga: para Pinheiros
- Técnico florestal
Cedisa
- Vagas: todas para Serra
- Assistente comercial
- Auxiliar de armazenista
- Consultor de vendas
- Coordenador de vendas
- Vendedor externo
Britânia
- Vaga: 1 para Linhares
- Analista de logística
Simec
- Vagas: todas para Cariacica
- Analista manutenção mecânica - pleno
- Estágio nível superior - laminação
- Estágio nível superior - mecânica
- Inspetor de qualidade - laminação
- Líder de equipe de produção - laminação
- Mecânico de manutenção de equipamentos
- Operador de ponte rolante - aciaria
- Supervisor de produção - aciaria
3 Corações
- Vagas:
- Auxiliar de expedição (Viana)
- Promotor de vendas (Vila Velha)
- Consultor de vendas (Serra)
- Promotor de vendas pcd (Serra)
Zucchi Luxury Stone
- Vaga: todas para Serra
- Analista fiscal
- Auxiliar de serviços patrimoniais
- Auxiliar de lubrificação
Adcos
- Vaga: todas para Serra
- Estagiário(a) de Cadastro
- Operador de produção
- Estagiário(a) Financeiro
- Operador de atendimento SAC
- Técnico de manutenção
Vibra Energia
- Vaga: para Vitória
- Técnico (a) de manutenção Jr
Subsea 7
- Vaga: para Anchieta
- Coordenadora(o) operacional de base
Afort
- Vagas: todas para Serra
- Eletromecânico
- Consultor comercial
- Representante comercial - material de construção
- Representante comercial - segmento garden
- Desenvolvedor Python ou Node.Js
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de logística
Uniaves
- Vagas:
- Auxiliar administrativo fomento (Venda Nova do Imigrante)
- Técnico de segurança do trabalho (Castelo e Venda Nova do Imigrante)
- Estágio frigorífico (Castelo)
- Mecânico industrial (Venda Nova do Imigrante e Castelo)
- Técnico agrícola / agropecuária (Conceição do Castelo )
- Eletricista industrial (Castelo)
- Estágio em avicultura (Venda Nova do Imigrante)
- Auxiliar de produção ração (Venda Nova do Imigrante)
- Auxiliar de produção frigorífico