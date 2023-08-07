3.908  vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade no ES

Agência do Sine de Linhares tem 553 vagas com carteira assinada Crédito: Diezo Gomes

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.908 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (7). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 327. Há oportunidades para administrador de marketing, assistente administrativo, eletricista auxiliar, cozinheiro geral, psicólogo clínico, técnico de manutenção de equipamentos de informática, entre outras chances. 327. Há oportunidades para administrador de marketing, assistente administrativo, eletricista auxiliar, cozinheiro geral, psicólogo clínico, técnico de manutenção de equipamentos de informática, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 734, das quais 93 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para recepcionista, camareira, pedreiro, carpinteiro, armador, auxiliar de carga e descarga, operador de caixa, entre outros postos. 734, das quais 93 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para recepcionista, camareira, pedreiro, carpinteiro, armador, auxiliar de carga e descarga, operador de caixa, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 962. Há oportunidades para adesivador, agente de vendas de passagens, atendente comercial, atendente de relacionamento, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, mecânico, entre outras chances. 962. Há oportunidades para adesivador, agente de vendas de passagens, atendente comercial, atendente de relacionamento, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, mecânico, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 136. Há oportunidades para consultor de vendas, vendedor de consórcio, ajudante de obras, ajudante de cozinha, administrador, atendente do setor de frios e laticínios, entre outras chances. 136. Há oportunidades para consultor de vendas, vendedor de consórcio, ajudante de obras, ajudante de cozinha, administrador, atendente do setor de frios e laticínios, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 323. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar de armazenamento, auxiliar de estoque, carregador, encarregado de montagem, motorista de caminhão, promotor de vendas, recepcionista atendente, entre outras chances. 323. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar de armazenamento, auxiliar de estoque, carregador, encarregado de montagem, motorista de caminhão, promotor de vendas, recepcionista atendente, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência de Empregos de Viana

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] . É importante ser informado no e-mail à qual vaga o candidato tem interesse.

Vagas: 155. Há oportunidades para auxiliar de expedição, oficial carpinteiro, auxiliar de obra, estágio em engenheiro civil, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 55. Há oportunidades para atendente de farmácia pcd, técnico administrativo, ajudante de açougueiro, montador de andaimes, soldador, auxiliar de mecânico, entre outras chances. 55. Há oportunidades para atendente de farmácia pcd, técnico administrativo, ajudante de açougueiro, montador de andaimes, soldador, auxiliar de mecânico, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 194. Há oportunidades para armador de ferragens, ajudante de obras, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, operador de trator de esteira, vendedor externo, entre outras chances. 194. Há oportunidades para armador de ferragens, ajudante de obras, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, operador de trator de esteira, vendedor externo, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 217. Há oportunidades para encarregado, encarregado de solda, lixador, maçariqueiro, mecânico montador, montador de estruturas metálicas, soldador mig , entre outras chances. 217. Há oportunidades para encarregado, encarregado de solda, lixador, maçariqueiro, mecânico montador, montador de estruturas metálicas, soldador mig , entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 553. Há oportunidades para montador de estruturas, pedreiro, oficial polivalente, esmerilhador lixador, auxiliar de linha de produção, cozinheiro, técnico em química, técnico macânico, entre outras chances. 553. Há oportunidades para montador de estruturas, pedreiro, oficial polivalente, esmerilhador lixador, auxiliar de linha de produção, cozinheiro, técnico em química, técnico macânico, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 244. Há oportunidades para eletricista, encanador industrial, caldeireiro, auxiliar de elétrica, auxiliar de produção, instalador fotovoltaico, oficial de construção civil, entre outras chances. 244. Há oportunidades para eletricista, encanador industrial, caldeireiro, auxiliar de elétrica, auxiliar de produção, instalador fotovoltaico, oficial de construção civil, entre outras chances. Veja as vagas.

Balcão de Oportunidades de Emprego de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 72. Há oportunidades para costureira, vidraceiro, nutricionista, armador, atendente de frios, caixa, entre outras chances. 72. Há oportunidades para costureira, vidraceiro, nutricionista, armador, atendente de frios, caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.