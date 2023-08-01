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Qualificação on-line

10 mil vagas em cursos de graça para aprender uma profissão

Qualificações são voltadas para moradores dos bairros atendidos pelo programa Estado Presente; inscrições poderão ser feitas de 2 a 14 de agosto
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 ago 2023 às 10:11

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 10:11

Curso on-line para se qualificar sem sair de casa
Curso on-line para se qualificar sem sair de casa Crédito: Freepik
Moradores do Espírito Santo que querem aprender uma profissão ou turbinar o currículo para conseguir um emprego devem ficar atentos. Isso porque o governo do Estado vai abrir 10 mil vagas em cursos on-line de graça.
Esta é a segunda oferta de 2023 do Qualificar ES voltada para os moradores das regiões atendidas pelo programa  Estado Presente. A carga horária é de 120 horas. As qualificações são oferecidas pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
Para participar, os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos, completos na data do início do curso; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet; e obrigatoriamente ser morador de um dos bairros que compõem o Estado Presente.
São 10 opções de qualificação, com mil vagas cada:
  • Assistente de Contabilidade 
  • Auxiliar Administrativo
  • Auxiliar de Creche 
  • Educação Especial e Inclusiva
  • Informática Básica 
  • Inglês Básico 
  • Recepcionista 
  • Secretaria Escolar 
  • Segurança do Trabalho
  • Word e Excel
Os municípios que abrirão oportunidades para inscrição são: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. A lista dos bairros pode ser conferida abaixo.
As inscrições poderão ser feitas de 2 a 14 de agosto de 2023, no site do Qualificar ES
É necessário preencher corretamente o formulário de cadastro e em seguida garantir a participação. Será permitida até duas inscrições por CPF e e-email em dois cursos distintos.
A lista dos candidatos selecionados será divulgada no dia 18 de agosto. Os cursos serão realizados no período de 23 de agosto a 20 de outubro.

Confira os bairros contemplados

Aracruz

  • Barra do Riacho
  • Bela Vista
  • Fátima
  • Guaraná
  • Jacupemba
  • São Clemente
  • Segatto
  • Vila do Riacho

Cachoeiro de Itapemirim

  • Alto Novo Parque
  • Gilson Carone
  • Monte Cristo
  • Novo Parque
  • Village da Luz
  • Zumbi

Cariacica

  • Alzira Ramos
  • Bandeirantes
  • Castelo Branco
  • Flexal I
  • Flexal II
  • Ipiranga
  • Jardim de Alah
  • Loteamento Cordovil
  • Maracanã
  • Nova Esperança
  • Nova Rosa da Penha I
  • Nova Rosa da Penha II
  • Padre Gabriel
  • Rio Marinho
  • São Bernardo
  • São Rafael
  • Vale Marinho
  • Vila Isabel
  • Vista Mar

Colatina

  • Alto São Vicente
  • Ayrton Senna
  • Bela Vista
  • Jardim Planalto
  • Operário
  • Pôr do Sol
  • Santa Cecília
  • Santo Antônio
  • São Judas Tadeu
  • São Pedro
  • São Vicente
  • Vicente Suella

Guarapari

  • Adalberto Simão Nader
  • Coroado
  • Jabaraí
  • Kubitschek

São Mateus

  • Bom Sucesso
  • Cacique
  • Guriri
  • Litorâneo
  • Vila Nova
  • Vitória

Linhares

  • Aviso
  • Interlagos
  • Jocafe I
  • Nova Esperança
  • Planalto
  • Santa Cruz

Serra

  • André Carloni
  • Bairro das Laranjeiras
  • Campinho da Serra I
  • Campinho da Serra II
  • Carapina
  • Carapina Grande
  • Central Carapina
  • Costa Dourada
  • Enseada de Jacaraípe
  • Estância Monazítica
  • Feu Rosa
  • Jardim Atlântico
  • Jardim Carapina
  • Lagoa de Jacaraípe
  • Novo Horizonte
  • Ourimar
  • Parque Jacaraípe
  • Planalto Serrano
  • Residencial Jacaraípe
  • São Francisco
  • São Patrício
  • Vila Nova de Colares

Vila Velha

  • Alecrim
  • Argolas
  • Barramares
  • Boa Vista I
  • Boa Vista II
  • Chácara do Conde
  • Cidade da Barra
  • Cobi de Baixo
  • Cobi de Cima
  • Cristóvão Colombo
  • Divino Espírito Santo
  • Ilha da Conceição
  • Ilha dos Aires
  • João Goulart
  • Morada da Barra
  • Normília da Cunha

Vila Velha

  • Primeiro de Maio
  • Residencial Jabaeté
  • Riviera da Barra
  • Sagrada Família
  • Santa Rita
  • São Conrado
  • São Torquato
  • Soteco
  • Terra Vermelha
  • Ulisses Guimarães
  • Vila Garrido
  • Vinte e Três de Maio
  • Vista da Penha

Vitória

  • Bairro da Penha
  • Bela Vista
  • Bonfim
  • Capixaba
  • Comdusa
  • Conquista
  • Consolação
  • Fonte Grande
  • Gurigica
  • Ilha das Caieiras
  • Ilha do Príncipe
  • Inhanguetá
  • Itararé
  • Moscoso
  • Piedade
  • Redenção
  • Santo Antônio
  • São Benedito
  • São José
  • Vila Rubim
  • Nova Palestina
  • Resistência
  • Santo André
  • São Pedro
  • Santos Reis

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