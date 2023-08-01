10 mil vagas em cursos de graça para aprender uma profissão

Curso on-line para se qualificar sem sair de casa Crédito: Freepik

Moradores do Espírito Santo que querem aprender uma profissão ou turbinar o currículo para conseguir um emprego devem ficar atentos. Isso porque o governo do Estado vai abrir 10 mil vagas em cursos on-line de graça.

Esta é a segunda oferta de 2023 do Qualificar ES voltada para os moradores das regiões atendidas pelo programa Estado Presente. A carga horária é de 120 horas. As qualificações são oferecidas pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Para participar, os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos, completos na data do início do curso; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet; e obrigatoriamente ser morador de um dos bairros que compõem o Estado Presente.

São 10 opções de qualificação, com mil vagas cada:

Assistente de Contabilidade

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Creche

Educação Especial e Inclusiva

Informática Básica

Inglês Básico

Recepcionista

Secretaria Escolar

Segurança do Trabalho

Word e Excel

Os municípios que abrirão oportunidades para inscrição são: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. A lista dos bairros pode ser conferida abaixo.

As inscrições poderão ser feitas de 2 a 14 de agosto de 2023, no site do Qualificar ES

É necessário preencher corretamente o formulário de cadastro e em seguida garantir a participação. Será permitida até duas inscrições por CPF e e-email em dois cursos distintos.

A lista dos candidatos selecionados será divulgada no dia 18 de agosto. Os cursos serão realizados no período de 23 de agosto a 20 de outubro.

Confira os bairros contemplados

Aracruz

Barra do Riacho

Bela Vista

Fátima

Guaraná

Jacupemba

São Clemente

Segatto

Vila do Riacho

Cachoeiro de Itapemirim

Alto Novo Parque

Gilson Carone

Monte Cristo

Novo Parque

Village da Luz

Zumbi

Cariacica

Alzira Ramos

Bandeirantes

Castelo Branco

Flexal I

Flexal II

Ipiranga

Jardim de Alah

Loteamento Cordovil

Maracanã

Nova Esperança

Nova Rosa da Penha I

Nova Rosa da Penha II

Padre Gabriel

Rio Marinho

São Bernardo

São Rafael

Vale Marinho

Vila Isabel

Vista Mar

Colatina

Alto São Vicente

Ayrton Senna

Bela Vista

Jardim Planalto

Operário

Pôr do Sol

Santa Cecília

Santo Antônio

São Judas Tadeu

São Pedro

São Vicente

Vicente Suella

Guarapari

Adalberto Simão Nader

Coroado

Jabaraí

Kubitschek

São Mateus

Bom Sucesso

Cacique

Guriri

Litorâneo

Vila Nova

Vitória

Linhares

Aviso

Interlagos

Jocafe I

Nova Esperança

Planalto

Santa Cruz

Serra

André Carloni

Bairro das Laranjeiras

Campinho da Serra I

Campinho da Serra II

Carapina

Carapina Grande

Central Carapina

Costa Dourada

Enseada de Jacaraípe

Estância Monazítica

Feu Rosa

Jardim Atlântico

Jardim Carapina

Lagoa de Jacaraípe

Novo Horizonte

Ourimar

Parque Jacaraípe

Planalto Serrano

Residencial Jacaraípe

São Francisco

São Patrício

Vila Nova de Colares

Vila Velha

Alecrim

Argolas

Barramares

Boa Vista I

Boa Vista II

Chácara do Conde

Cidade da Barra

Cobi de Baixo

Cobi de Cima

Cristóvão Colombo

Divino Espírito Santo

Ilha da Conceição

Ilha dos Aires

João Goulart

Morada da Barra

Normília da Cunha

Vila Velha

Primeiro de Maio

Residencial Jabaeté

Riviera da Barra

Sagrada Família

Santa Rita

São Conrado

São Torquato

Soteco

Terra Vermelha

Ulisses Guimarães

Vila Garrido

Vinte e Três de Maio

Vista da Penha

Vitória