10 mil vagas em cursos de graça para aprender uma profissão

Moradores do Espírito Santo que querem aprender uma profissão ou turbinar o currículo para conseguir um emprego devem ficar atentos. Isso porque o governo do Estado vai abrir 10 mil vagas em cursos on-line de graça.
Esta é a segunda oferta de 2023 do Qualificar ES voltada para os moradores das regiões atendidas pelo programa Estado Presente. A carga horária é de 120 horas. As qualificações são oferecidas pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
Para participar, os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos, completos na data do início do curso; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet; e obrigatoriamente ser morador de um dos bairros que compõem o Estado Presente.
São 10 opções de qualificação, com mil vagas cada:
- Assistente de Contabilidade
- Auxiliar Administrativo
- Auxiliar de Creche
- Educação Especial e Inclusiva
- Informática Básica
- Inglês Básico
- Recepcionista
- Secretaria Escolar
- Segurança do Trabalho
- Word e Excel
Os municípios que abrirão oportunidades para inscrição são: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. A lista dos bairros pode ser conferida abaixo.
As inscrições poderão ser feitas de 2 a 14 de agosto de 2023, no site do Qualificar ES
É necessário preencher corretamente o formulário de cadastro e em seguida garantir a participação. Será permitida até duas inscrições por CPF e e-email em dois cursos distintos.
A lista dos candidatos selecionados será divulgada no dia 18 de agosto. Os cursos serão realizados no período de 23 de agosto a 20 de outubro.
Confira os bairros contemplados
Aracruz
- Barra do Riacho
- Bela Vista
- Fátima
- Guaraná
- Jacupemba
- São Clemente
- Segatto
- Vila do Riacho
Cachoeiro de Itapemirim
- Alto Novo Parque
- Gilson Carone
- Monte Cristo
- Novo Parque
- Village da Luz
- Zumbi
Cariacica
- Alzira Ramos
- Bandeirantes
- Castelo Branco
- Flexal I
- Flexal II
- Ipiranga
- Jardim de Alah
- Loteamento Cordovil
- Maracanã
- Nova Esperança
- Nova Rosa da Penha I
- Nova Rosa da Penha II
- Padre Gabriel
- Rio Marinho
- São Bernardo
- São Rafael
- Vale Marinho
- Vila Isabel
- Vista Mar
Colatina
- Alto São Vicente
- Ayrton Senna
- Bela Vista
- Jardim Planalto
- Operário
- Pôr do Sol
- Santa Cecília
- Santo Antônio
- São Judas Tadeu
- São Pedro
- São Vicente
- Vicente Suella
Guarapari
- Adalberto Simão Nader
- Coroado
- Jabaraí
- Kubitschek
São Mateus
- Bom Sucesso
- Cacique
- Guriri
- Litorâneo
- Vila Nova
- Vitória
Linhares
- Aviso
- Interlagos
- Jocafe I
- Nova Esperança
- Planalto
- Santa Cruz
Serra
- André Carloni
- Bairro das Laranjeiras
- Campinho da Serra I
- Campinho da Serra II
- Carapina
- Carapina Grande
- Central Carapina
- Costa Dourada
- Enseada de Jacaraípe
- Estância Monazítica
- Feu Rosa
- Jardim Atlântico
- Jardim Carapina
- Lagoa de Jacaraípe
- Novo Horizonte
- Ourimar
- Parque Jacaraípe
- Planalto Serrano
- Residencial Jacaraípe
- São Francisco
- São Patrício
- Vila Nova de Colares
Vila Velha
- Alecrim
- Argolas
- Barramares
- Boa Vista I
- Boa Vista II
- Chácara do Conde
- Cidade da Barra
- Cobi de Baixo
- Cobi de Cima
- Cristóvão Colombo
- Divino Espírito Santo
- Ilha da Conceição
- Ilha dos Aires
- João Goulart
- Morada da Barra
- Normília da Cunha
Vila Velha
- Primeiro de Maio
- Residencial Jabaeté
- Riviera da Barra
- Sagrada Família
- Santa Rita
- São Conrado
- São Torquato
- Soteco
- Terra Vermelha
- Ulisses Guimarães
- Vila Garrido
- Vinte e Três de Maio
- Vista da Penha
Vitória
- Bairro da Penha
- Bela Vista
- Bonfim
- Capixaba
- Comdusa
- Conquista
- Consolação
- Fonte Grande
- Gurigica
- Ilha das Caieiras
- Ilha do Príncipe
- Inhanguetá
- Itararé
- Moscoso
- Piedade
- Redenção
- Santo Antônio
- São Benedito
- São José
- Vila Rubim
- Nova Palestina
- Resistência
- Santo André
- São Pedro
- Santos Reis