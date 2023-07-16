Cursos de negócios on-line ocultam armadilhas; veja dicas contra golpe

Reputação — Pesquise sobre a empresa e veja a reputação da marca. Isso pode ser feito consultando órgãos de defesa do consumidor, como Procon e consumidor.gov , e sites como o Reclame Aqui .

Análise — Compare o curso com outros conteúdos feitos por empresas mais consolidadas, "sempre lembrando que não existe milagre", diz o professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP Roberto Augusto Pfeiffer.

Realismo — Olhe o cenário de forma realista, "Já comprou algum outro curso? Deu certo em outras ocasiões?", questiona a fundadora da consultoria InBehavior Lab, Flávia Ávila. Precisa mesmo daquilo ou está agindo por impulso? Essa pergunta é fundamental para quem está atrás de um curso para vingar como empreendedor.