Curso profissionalizante facilita caminho para o mercado de trabalho

Estudantes da área da saúde têm uma das mais altas empregabilidades do mercado Crédito: Divulgação

O caminho para quem procura por uma inserção no mercado de trabalho pode estar na escolha de um bom curso técnico. Quem defende essa sentença é o diretor do Cedtec, Pedro Pertel, baseado no histórico de alta empregabilidade dos alunos da instituição. Para cumprir essa missão, as unidades da marca dispõem de estrutura física, laboratórios e equipamentos.

Esses diferenciais, aliás, tornaram a empresa a mais lembrada no segmento “Curso Técnico Profissionalizante” no Recall de Marcas A Gazeta. Em especial, de acordo com o gestor, a instituição conta com uma história de tradição e credibilidade no mercado de educação profissional.

“No Cedtec, a educação profissional é levada a sério, principalmente porque temos um sistema de ensino próprio, com conteúdo didático incluindo centenas de apostilas e videoaulas desenvolvidas pela própria instituição. Isso nos permitiu ter completo domínio do conteúdo dos cursos e estar sempre atentos à apresentação e ao conteúdo do material didático”, pontua Pedro Pertel. Entre os equipamentos utilizados nas salas de aulas, está o software acadêmico chamado de “Pincel Atômico”.

O diretor explica que a ferramenta é fundamental na relação do aluno com o curso, instituição e corpo de professores. “Seria impensável conduzir toda uma rede de escolas com milhares de alunos sem que eles tivessem uma boa solução de tecnologia de acesso ao ambiente virtual e de comunicação escolar”, salienta.

Pedro Pertel reforça que instituição está antenada com as demandas do mercado Crédito: Divulgação

Esse sistema ajuda na gestão profissional e dos processos administrativos, assim como no controle de projetos, centro de cursos, processos de inscrição e matrículas on-line, além da sala virtual (AVA) para o trabalho com o Pincel Atômico. Os resultados desse modelo de ensino podem ser confirmados na resposta do mercado quanto aos alunos do Cedtec.

"A empregabilidade é sempre uma variável que depende do curso, do momento econômico do Estado e do país, além, claro, do perfil e dos interesses do aluno formado. Entretanto, o percentual de alunos inseridos no mercado de trabalho nunca foi menor que 70%, chegando atualmente a praticamente 100% em cursos da área da saúde, por exemplo." Pedro Pertel - Diretor do Cedtec

“A empregabilidade é sempre uma variável que depende do curso, do momento econômico do Estado e do país, além, claro, do perfil e dos interesses do aluno formado. Entretanto, o percentual de alunos inseridos no mercado de trabalho nunca foi menor que 70%, chegando atualmente a praticamente 100% em cursos da área da saúde, por exemplo”, comenta Pedro Pertel.

Marca da educação

Ainda de acordo com o diretor da instituição, essa confiança do mercado na formação do Cedtec se dá, basicamente, porque a qualidade do corpo de professores sempre foi uma grande marca da organização, ao longo da história.

“São 40 anos de história. O grupo Cedtec atua em sete unidades próprias e 20 polos de ensino a distância em outros Estados, em regime de parceria. Além do ensino médio, na unidade da Serra, ofertamos 17 cursos técnicos presenciais, semipresenciais e a distância, e mais de 200 cursos de qualificação e Educação de Jovens e Adultos (EJA) para ensino médio nas modalidades presencial e a distância”, detalha Pedro Pertel.

Sala de usinagem, um dos espaços do Cedtec: área industrial é contemplada Crédito: Divulgação

Para os próximos meses, as expectativas são as mais positivas possíveis, com os planos de abertura de mais uma unidade no Espírito Santo, ainda neste ano, e a oferta de novos cursos, incluindo para a EJA com qualificação profissional.