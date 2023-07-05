Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recall de Marcas 2023

Curso profissionalizante facilita caminho para o mercado de trabalho

Percentual de alunos do Cedtec que garantem acesso às contratações é de ao menos 70%, assegura direção da instituição de ensino, que adere a variadas ferramentas educacionais

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 00:09

Publicado em 

05 jul 2023 às 00:09
Alunos do Cedtec de curso da área de saúde
Estudantes da área da saúde têm uma das mais altas empregabilidades do mercado Crédito: Divulgação
O caminho para quem procura por uma inserção no mercado de trabalho pode estar na escolha de um bom curso técnico. Quem defende essa sentença é o diretor do Cedtec, Pedro Pertel, baseado no histórico de alta empregabilidade dos alunos da instituição. Para cumprir essa missão, as unidades da marca dispõem de estrutura física, laboratórios e equipamentos.
Esses diferenciais, aliás, tornaram a empresa a mais lembrada no segmento “Curso Técnico Profissionalizante” no Recall de Marcas A Gazeta. Em especial, de acordo com o gestor, a instituição conta com uma história de tradição e credibilidade no mercado de educação profissional.
“No Cedtec, a educação profissional é levada a sério, principalmente porque temos um sistema de ensino próprio, com conteúdo didático incluindo centenas de apostilas e videoaulas desenvolvidas pela própria instituição. Isso nos permitiu ter completo domínio do conteúdo dos cursos e estar sempre atentos à apresentação e ao conteúdo do material didático”, pontua Pedro Pertel. Entre os equipamentos utilizados nas salas de aulas, está o software acadêmico chamado de “Pincel Atômico”.
O diretor explica que a ferramenta é fundamental na relação do aluno com o curso, instituição e corpo de professores. “Seria impensável conduzir toda uma rede de escolas com milhares de alunos sem que eles tivessem uma boa solução de tecnologia de acesso ao ambiente virtual e de comunicação escolar”, salienta.
Pedro Pertel, diretor do Cedtec
Pedro Pertel reforça que instituição está antenada com as demandas do mercado Crédito: Divulgação
Esse sistema ajuda na gestão profissional e dos processos administrativos, assim como no controle de projetos, centro de cursos, processos de inscrição e matrículas on-line, além da sala virtual (AVA) para o trabalho com o Pincel Atômico. Os resultados desse modelo de ensino podem ser confirmados na resposta do mercado quanto aos alunos do Cedtec.
"A empregabilidade é sempre uma variável que depende do curso, do momento econômico do Estado e do país, além, claro, do perfil e dos interesses do aluno formado. Entretanto, o percentual de alunos inseridos no mercado de trabalho nunca foi menor que 70%, chegando atualmente a praticamente 100% em cursos da área da saúde, por exemplo."
Pedro Pertel - Diretor do Cedtec
“A empregabilidade é sempre uma variável que depende do curso, do momento econômico do Estado e do país, além, claro, do perfil e dos interesses do aluno formado. Entretanto, o percentual de alunos inseridos no mercado de trabalho nunca foi menor que 70%, chegando atualmente a praticamente 100% em cursos da área da saúde, por exemplo”, comenta Pedro Pertel.

Marca da educação

Ainda de acordo com o diretor da instituição, essa confiança do mercado na formação do Cedtec se dá, basicamente, porque a qualidade do corpo de professores sempre foi uma grande marca da organização, ao longo da história.
“São 40 anos de história. O grupo Cedtec atua em sete unidades próprias e 20 polos de ensino a distância em outros Estados, em regime de parceria. Além do ensino médio, na unidade da Serra, ofertamos 17 cursos técnicos presenciais, semipresenciais e a distância, e mais de 200 cursos de qualificação e Educação de Jovens e Adultos (EJA) para ensino médio nas modalidades presencial e a distância”, detalha Pedro Pertel.
Sala de usinagem do Cedtec
Sala de usinagem, um dos espaços do Cedtec: área industrial é contemplada Crédito: Divulgação
Para os próximos meses, as expectativas são as mais positivas possíveis, com os planos de abertura de mais uma unidade no Espírito Santo, ainda neste ano, e a oferta de novos cursos, incluindo para a EJA com qualificação profissional.
“Nosso compromisso sempre foi a excelência na educação profissional por meio do rigor na gestão da empresa, de um corpo docente altamente qualificado, programas rigorosos e parcerias estratégicas com empresas renomadas. Solidificamos nossa posição como líderes no mercado. Estamos orgulhosos de nosso legado e prontos para continuar moldando o futuro da educação profissional no Espírito Santo e em qualquer lugar do Brasil”, enfatiza o diretor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recall de Marcas Recall de Marcas A Gazeta Recall 2023 Recall de Marcas 2023
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados