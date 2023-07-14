Fotos íntimas: mulher extorque R$ 30 mil de homem e acaba presa no ES

Uma mulher foi presa, em Jerônimo Monteiro, após extorquir mais de R$ 30 mil de um morador de Marataízes, no Sul do Estado. Por meio das redes sociais, a suspeita trocava mensagens e fotografias de conteúdo adulto com o homem e, em seguida, ameaçava expor as conversas em troca de dinheiro. Com um mandado de prisão temporária pelo crime de extorsão, a mulher foi detida nessa quinta-feira (13), e encaminhada ao sistema prisional. O nome da detida não foi divulgado.
De acordo com informações apuradas pela reportagem de A Gazeta com autoridades policiais, a indiciada foi ouvida nessa sexta-feira (14) e confessou o crime. A mulher ainda estava em posse de um aparelho celular que tinha sido roubado em Cachoeiro de Itapemirim, por isso também foi autuada em flagrante pelo crime de receptação.
Ao denunciar o crime, a vítima informou que a detida mantinha contato com ele desde o ano passado. Nas ameaças, ela alegava que iria expor o teor das conversas de conteúdo adulto que tiveram, por isso o homem se via obrigado a realizar os depósitos.
Segundo a Polícia Civil, a suspeita foi autuada em flagrante por receptação, na Delegacia Regional de Alegre, onde foi cumprido mandado de prisão temporária, em desfavor dela, pelo crime de extorsão. Na sequência, a mulher foi encaminhada para o sistema prisional.