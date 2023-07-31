3.915 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade no ES

Agência do Sine de Vila Velha Crédito: Adessandro Reis/Divulgação Prefeitura de Vila Velha

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.915 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (31). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 412. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, atendente de lojas e mercados, carpinteiro, encarregado de obras, pedreiro, operador de retroescavadeira, técnico em automação industrial, entre outras chances. 412. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, atendente de lojas e mercados, carpinteiro, encarregado de obras, pedreiro, operador de retroescavadeira, técnico em automação industrial, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 903, das quais 125 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para eletricista, açougueiro, balconista de perecíveis, operador de caixa, repositor de mercadoria, almoxarife, ajudante geral, operador de máquina, bombeiro hidráulico, ajudante de carga e descarga, operador de empilhadeira, mecânico diesel, porteiro, entre outras chances. 903, das quais 125 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para eletricista, açougueiro, balconista de perecíveis, operador de caixa, repositor de mercadoria, almoxarife, ajudante geral, operador de máquina, bombeiro hidráulico, ajudante de carga e descarga, operador de empilhadeira, mecânico diesel, porteiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 666. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, asfaltador, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, jardineiro, entre outras chances. 666. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, asfaltador, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, jardineiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 416. Há oportunidades para ajudante de obras, armador de ferragens na construção civil, carpinteiro, eletricista, engenheiro civil, pedreiro, vendedor interno, entre outras chances. 416. Há oportunidades para ajudante de obras, armador de ferragens na construção civil, carpinteiro, eletricista, engenheiro civil, pedreiro, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 196. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar de estoque, auxiliar operacional de logística, porteiro, operador de prensa, vendedor de porta a porta, entre outras chances. 196. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar de estoque, auxiliar operacional de logística, porteiro, operador de prensa, vendedor de porta a porta, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência de Empregos de Viana

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] . É importante ser informado no e-mail à qual vaga o candidato tem interesse.

Vagas: 90. Há oportunidades para auxiliar de obras, oficial de carpinteiro, encanador, pedreiro, técnico em edificações, mecânico a diesel, funileiro, entre outras chances. : 90. Há oportunidades para auxiliar de obras, oficial de carpinteiro, encanador, pedreiro, técnico em edificações, mecânico a diesel, funileiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 37. Há oportunidades para filetador de pescados, desenhista projetista mecânico, balconista de açougue, auxiliar de laboratório, ajudante geral, entre outras chances. 37. Há oportunidades para filetador de pescados, desenhista projetista mecânico, balconista de açougue, auxiliar de laboratório, ajudante geral, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 173. Há oportunidades para armador de ferragens, agente de pátio, encarregado de obras, motorista de basculante, operador de pá carregadeira, pedreiro, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. 173. Há oportunidades para armador de ferragens, agente de pátio, encarregado de obras, motorista de basculante, operador de pá carregadeira, pedreiro, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 232. Há oportunidades para desempenador a quente, goivador, lixador, maçariqueiro, rigger sinaleiro, soldador mig noturno, vendedor externo, entre outras chances. 232. Há oportunidades para desempenador a quente, goivador, lixador, maçariqueiro, rigger sinaleiro, soldador mig noturno, vendedor externo, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 790. Há oportunidades para auxiliar de produção, montador de estruturas, esmerilhador lixador, operador de máquinas, ajudante de decapagem e ajudante de embalagem, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.