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Trabalho formal

ES cria 636 vagas de emprego com carteira assinada em junho

É o sexto mês seguido em que o número de contratações supera o de demissões, embora quantidade aponte para desaceleração na criação de vagas

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 15:40

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

27 jul 2023 às 15:40
Carteira de Trabalho e previdência social
Carteira de Trabalho: setor de serviços foi o que mais gerou novas oportunidades Crédito: Fernando Madeira
O Espírito Santo criou 636 vagas de emprego com carteira assinada no mês de junho, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (27), pelo Ministério do Trabalho.
É o sexto mês seguido em que o número de contratações supera o de demissões, embora a quantidade aponte para uma desaceleração na criação de vagas no Estado. No primeiro semestre, o Espírito Santo acumulou saldo de 29.791 postos de trabalho formais.
O setor de serviços foi o que mais gerou novas oportunidades (2.043) no mês passado, sobretudo nos segmentos de atividades administrativas e serviços complementares (513) e saúde humana e serviços sociais (459).
Comércio e reparação de veículos geraram 936 novas vagas; a construção, por sua vez, teve saldo de 797 contratações com carteira assinada. A indústria geral também teve saldo positivo (765).
Os resultados foram contrabalanceados pelo fechamento, no mês passado, de 3.905 vagas no setor de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Foi o Estado que mais fechou vagas nestas áreas no período.
Assim como no Estado, o país fechou o sexto mês do ano com saldo positivo, com 157.198 novos postos de trabalho com carteira assinada, sendo 76.420 no setor de serviços.

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