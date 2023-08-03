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Oportunidades

Mais de 70 vagas de trabalho para a área da Saúde no ES

Hospitais, planos de saúde e laboratórios têm postos para trabalhadores como enfermeiros, técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, além de chances para área de apoio
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 ago 2023 às 11:30

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 11:30

Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, na Serra
Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras,, na Serra Crédito: Edson Reis/Secom Prefeitura da Serra
Profissionais que querem atuar no setor da Saúde devem ficar atentos às vagas de emprego disponíveis no Espírito Santo. Hospitais, planos de saúde e laboratórios têm mais de 70 oportunidades para trabalhadores como enfermeiros, técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, além de postos para área de apoio. Também há chances para pessoas com deficiência. 

Confira as vagas

Hospital Materno Infantil da Serra

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da unidade
  • Vagas: 6 para Serra
  • Enfermeiro pcd
  • Enfermeiro Centro Cirúrgico e Obstétrico
  • Porteiro 
  • Técnico de enfermagem pcd
  • Técnico de segurança do trabalho

Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da unidade. 
  • Vagas: todas para Cachoeiro de Itapemirim
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Copeiro hospitalar
  • Enfermeiro (a)Enfermeiro assistencial
  • Estágio técnico de enfermagem
  • Fisioterapeuta
  • Psicólogo
  • Recepcionista
  • Técnico de enfermagem
  • Técnico de informática

Unimed Sul

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da unidade. 
  • Vagas: 9 para Cachoeiro
  • Analista de infraestrutura em TI
  • Analista de sistemas
  • Enfermeiro
  • Estágio Atendimento
  • Estágio em Administração
  • Estágio em Psicologia
  • Estágio Técnico de Enfermagem
  • Técnico de enfermagem
  • Técnico de laboratório e análises clínicas

Laboratório Bioclínico

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da unidade. 
  • Vagas: para Vitória
  • Auxiliar de laboratório

Hospital Santa Rita

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da unidade. 
  • Vagas: 33 para Vitória
  • Analista de recrutamento e seleção (1)
  • Auxiliar de apoio administrativo - temporária (4)
  • Auxiliar de apoio administrativo pcd (2)
  • Auxiliar de farmácia (1)
  • Auxiliar de lavanderia (1)
  • Auxiliar de limpeza (1)
  • Auxiliar de materiais - vaga temporária (1)
  • Auxiliar de portaria (1)
  • Camareira pcd (1)
  • Copeira (1)
  • Cozinheiro (1)
  • Enfermeiro - Internação (1)
  • Enfermeiro especialista UTI (1)
  • Estágio de Psicologia (1)
  • Farmacêutico especialista em oncologia (1)
  • Jardineiro (1)
  • Jovem Aprendiz (5)
  • Mensageiro (1)
  • Técnico de enfermagem - internação (1)
  • Técnico de enfermagem UTIN (4)
  • Recepcionista (1)
  • Técnico de enfermagem UTI (1)

Benevix

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da unidade. 
  • Vagas: 2 em Vila Velha
  • Assistente comercial
  • Assistente operacional

Vitória Apart Hospital

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da unidade. 
  • Vagas: para Serra
  • Analista de marketing pleno
  • Analista de relações empresariais
  • Assistente de compras
  • Estágio acadêmico de Enfermagem
  • Estágio folha de pagamento
  • Operador de telemarketing pcd 

Medsênior

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da unidade. 
  • Vagas: 
  • Assistente de atendimento (Vila Velha)
  • Assistente de RH / treinamento e desenvolvimento (Vitória)
  • Enfermeiro (a) (Vitória)
  • Técnico de enfermagem 12x36 ferista (Vitória)

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