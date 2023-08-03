Mais de 70 vagas de trabalho para a área da Saúde no ES

Profissionais que querem atuar no setor da Saúde devem ficar atentos às vagas de emprego disponíveis no Espírito Santo. Hospitais, planos de saúde e laboratórios têm mais de 70 oportunidades para trabalhadores como enfermeiros, técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, além de postos para área de apoio. Também há chances para pessoas com deficiência.