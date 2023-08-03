Mais de 70 vagas de trabalho para a área da Saúde no ES

Profissionais que querem atuar no setor da Saúde devem ficar atentos às vagas de emprego disponíveis no Espírito Santo. Hospitais, planos de saúde e laboratórios têm mais de 70 oportunidades para trabalhadores como enfermeiros, técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, além de postos para área de apoio. Também há chances para pessoas com deficiência.
Confira as vagas
Hospital Materno Infantil da Serra
- Vagas: 6 para Serra
- Enfermeiro pcd
- Enfermeiro Centro Cirúrgico e Obstétrico
- Porteiro
- Técnico de enfermagem pcd
- Técnico de segurança do trabalho
Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
- Vagas: todas para Cachoeiro de Itapemirim
- Auxiliar de serviços gerais
- Copeiro hospitalar
- Enfermeiro (a)Enfermeiro assistencial
- Estágio técnico de enfermagem
- Fisioterapeuta
- Psicólogo
- Recepcionista
- Técnico de enfermagem
- Técnico de informática
Unimed Sul
- Vagas: 9 para Cachoeiro
- Analista de infraestrutura em TI
- Analista de sistemas
- Enfermeiro
- Estágio Atendimento
- Estágio em Administração
- Estágio em Psicologia
- Estágio Técnico de Enfermagem
- Técnico de enfermagem
- Técnico de laboratório e análises clínicas
Laboratório Bioclínico
- Vagas: para Vitória
- Auxiliar de laboratório
Hospital Santa Rita
- Vagas: 33 para Vitória
- Analista de recrutamento e seleção (1)
- Auxiliar de apoio administrativo - temporária (4)
- Auxiliar de apoio administrativo pcd (2)
- Auxiliar de farmácia (1)
- Auxiliar de lavanderia (1)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de materiais - vaga temporária (1)
- Auxiliar de portaria (1)
- Camareira pcd (1)
- Copeira (1)
- Cozinheiro (1)
- Enfermeiro - Internação (1)
- Enfermeiro especialista UTI (1)
- Estágio de Psicologia (1)
- Farmacêutico especialista em oncologia (1)
- Jardineiro (1)
- Jovem Aprendiz (5)
- Mensageiro (1)
- Técnico de enfermagem - internação (1)
- Técnico de enfermagem UTIN (4)
- Recepcionista (1)
- Técnico de enfermagem UTI (1)
Benevix
- Vagas: 2 em Vila Velha
- Assistente comercial
- Assistente operacional
Vitória Apart Hospital
- Vagas: para Serra
- Analista de marketing pleno
- Analista de relações empresariais
- Assistente de compras
- Estágio acadêmico de Enfermagem
- Estágio folha de pagamento
- Operador de telemarketing pcd
Medsênior
- Vagas:
- Assistente de atendimento (Vila Velha)
- Assistente de RH / treinamento e desenvolvimento (Vitória)
- Enfermeiro (a) (Vitória)
- Técnico de enfermagem 12x36 ferista (Vitória)