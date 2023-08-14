4.369 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade no ES

Agência do Sine de Linhares tem 536 vagas com carteira assinada Crédito: Diezo Gomes

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.369 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (14). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 329. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, carpinteiro, churrasqueiro, instalador de equipamentos de comunicação, instalador de painéis, supervisor de pintura, servente de obras, entre outras chances. 329. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, carpinteiro, churrasqueiro, instalador de equipamentos de comunicação, instalador de painéis, supervisor de pintura, servente de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 804, das quais 93 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para técnico em informática, pintor automotivo, atendente de loja, cozinheira, saladeira, vidraceiro, entre outros postos. 804, das quais 93 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para técnico em informática, pintor automotivo, atendente de loja, cozinheira, saladeira, vidraceiro, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.130. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, atendente de relacionamento, auxiliar operacional de logística, auxiliar de logística, mecânico, motorista, entre outras chances. Veja as vagas em 1.130. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, atendente de relacionamento, auxiliar operacional de logística, auxiliar de logística, mecânico, motorista, entre outras chances. Veja as vagas em Serra.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 236. Há oportunidades para consultor de vendas, armador no serviço doméstico, auxiliar de cozinha, arrumador no serviço doméstico, carpinteiro, construtor civil, embalador, entre outras chances. Veja as vagas em Vitória, no 236. Há oportunidades para consultor de vendas, armador no serviço doméstico, auxiliar de cozinha, arrumador no serviço doméstico, carpinteiro, construtor civil, embalador, entre outras chances. Veja as vagas em Vitória, no Trabalha Vix

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 411. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar de expedição, auxiliar de estoque, ajudante de carga e descarga, carregador, encarregado de montagem, engenheiro civil, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. Veja as vagas em 411. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar de expedição, auxiliar de estoque, ajudante de carga e descarga, carregador, encarregado de montagem, engenheiro civil, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. Veja as vagas em Cariacica, no Setades

Agência de Empregos de Viana

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] . É importante ser informado no e-mail à qual vaga o candidato tem interesse.

Vagas: 155. Há oportunidades para auxiliar de expedição, vendedor interno de peças linha pesada, oficial armador, auxiliar de obra, oficial carpinteiro, encanador, operador de retroescavadeira, entre outras chances. Veja as vagas em 155. Há oportunidades para auxiliar de expedição, vendedor interno de peças linha pesada, oficial armador, auxiliar de obra, oficial carpinteiro, encanador, operador de retroescavadeira, entre outras chances. Veja as vagas em Viana.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 38. Há oportunidades para caldeireiro, motorista de caminhão, montador de andaimes, técnico segurança do trabalho, auxiliar fiscal, ajudante geral, entre outras chances. 38. Há oportunidades para caldeireiro, motorista de caminhão, montador de andaimes, técnico segurança do trabalho, auxiliar fiscal, ajudante geral, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 225. Há oportunidades para agente de pátio, ajudante de obras, armador de ferragens, auxiliar de linha de produção, eletricista de iluminação pública, motorista de basculante, operador de ponte rolante, entre outras chances. 225. Há oportunidades para agente de pátio, ajudante de obras, armador de ferragens, auxiliar de linha de produção, eletricista de iluminação pública, motorista de basculante, operador de ponte rolante, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 211. Há oportunidades para ajudante, borracheiro, garçom, montador de estruturas metálicas, maçariqueiro, soldador, serralheiro, pintor jatista, professor de inglês, entre outras chances. 211. Há oportunidades para ajudante, borracheiro, garçom, montador de estruturas metálicas, maçariqueiro, soldador, serralheiro, pintor jatista, professor de inglês, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 536. Há oportunidades para esmilhador lixador, analista de garantia, auxiliar de mecânico de autos, caldeireiro, recepcionista, técnico mecânico industrial, vendedor, recepcionista, entre outras chances. 536. Há oportunidades para esmilhador lixador, analista de garantia, auxiliar de mecânico de autos, caldeireiro, recepcionista, técnico mecânico industrial, vendedor, recepcionista, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 168. Há oportunidades para eletricista, coletor de lixo, assistente administrativo, analista de vendas, camareira, carpinteiro, encanador industrial, entre outras chances. 168. Há oportunidades para eletricista, coletor de lixo, assistente administrativo, analista de vendas, camareira, carpinteiro, encanador industrial, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail : o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 95. Há oportunidades para ajudante de obra, abastecedor de máquina de linha de produção, armador de ferragens, costureira, babá, pedreiro, vendedor externo, entre outras chances. 95. Há oportunidades para ajudante de obra, abastecedor de máquina de linha de produção, armador de ferragens, costureira, babá, pedreiro, vendedor externo, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.