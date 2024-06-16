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Média de preços

Alimento orgânico é mais caro? Pesquisa no ES mostra que nem sempre

Incaper realizou pesquisa comparando preço de legumes, verduras e frutas vendidas em supermercados e em feiras orgânicas de Vitória
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

16 jun 2024 às 08:32

Publicado em 16 de Junho de 2024 às 08:32

Feira de alimentos orgânicos é alternativa para consumo de produtos mais saudáveis
Feira de alimentos orgânicos é alternativa para consumo de produtos mais saudáveis Crédito: Seag/ Divulgação
Quando se pensa em incluir na rotina o consumo de alimentos orgânicos, uma das preocupações mais comuns é encaixar no orçamento legumes, hortaliças, frutas que são produzidos sem o uso de agrotóxicos.
Apesar da percepção de muitas pessoas que os alimentos orgânicos são mais caros, uma pesquisa realizada na Grande Vitória apontou que nem sempre os produtos sem insumos químicos têm preços mais altos que os de origem convencional, vendidos em mercados e supermercados.  
A pesquisa analisou o preço de 25 produtos entre hortaliças, legumes e frutas. O levantamento mais recente, realizado de 25 a 28 de maio, apontou que 6 dos 25 alimentos eram mais caros na feira orgânica. A diferença de valores chega a dobrar, no caso da batata baroa, encontrada por R$ 12 na feira e por R$ 25 no supermercado – uma variação de 108%.
Realizada entre os dias 5 e 15 de abril e de 25 a 28 de maio, as pesquisas aferiram preços de 25 produtos de origem convencional em seis supermercados no Espírito Santo e comparou com o valor dos produtos vendidos em quatro feiras orgânicas de Vitória. No total, o Estado tem 32 feiras desse tipo.
O levantamento é uma parceria da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e a Comissão de Produção Orgânica do Espírito Santo, a CPorg-ES.
Os produtos pesquisados foram:
  1. Cebolinha
  2. Salsa
  3. Coentro
  4. Couve
  5. Almeirão
  6. Repolho
  7. Brócolis
  8. Couve Flor
  9. Alface
  10. Rúcula
  11. Tomate
  12. Abóbora
  13. Inhame
  14. Batata doce
  15. Aipim
  16. Batata baroa
  17. Cenoura
  18. Beterraba
  19. Limão tahiti
  20. Banana da terra
  21. Banana prata
  22. Banana nanica
  23. Chuchu
  24. Milho Verde
  25. Morango
A partir desse levantamento foi feita uma média entre os valores encontrados nos supermercados e média dos vendidos nas feiras orgânicas. O resultado foi que dos 25 produtos, cinco eram mais caros nas feiras orgânicas: batata doce, aipim, limão, banana nanica e chuchu. Na segunda pesquisa, além dos cinco já identificados na primeira pesquisa, entrou na lista a cebolinha.
A iniciativa partiu do coordenador de Agroecologia da Seag, Luciano Fasolo. De acordo com o idealizador, os resultados apontaram que, em 19 itens dos 25 verificados, foram detectados preços menores em feiras orgânicas. 
Segundo Luciano, o fato de o produto orgânico ser mais barato é porque é comercializado em feiras livres, com os consumidores comprando diretamente dos produtores, o que elimina etapas da cadeia convencional, como distribuidores e atravessadores, por exemplo.  
“Muitas pessoas deixam de visitar uma feira orgânica por medo dos preços ou por achar que produto orgânico é só para as classes mais favorecidas. O levantamento mostra que o produto orgânico é, sim, acessível para todos. Além de não serem mais caros, os produtos orgânicos têm outros diferenciais, como maior tempo de geladeira, ou seja, duram mais, além de serem mais saborosos e saudáveis, haja vista que são produzidos sem a utilização de agrotóxicos ou qualquer insumo químico, o que é bom para a saúde e para o meio ambiente”, explica o coordenador.
A coordenadora de Agroecologia do Incaper, Andressa Alves, destaca que, para o consumidor aferir se o produto vendido na feira de fato é orgânico, é necessário pedir ao produtor o certificado ou a declaração de que o produtos é cultivado de forma natural, em agrotóxicos. Os documentos são emitidos por certificadora ou pelo Ministério da Agricultura. 

Onde tem feira orgânica no ES

Vitória
  1. Feira de Produtos Orgânicos do Barro Vermelho
    R. Arlindo Brás do Nascimento
    Sábado – das 6h às 12h
  2. Feira de Produtos Orgânicos da Praça do Papa
    Estacionamento da Praça do Papa – Enseada do Suá
    Quarta-feira – das 6h às 12h
  3. Feira de Produtos Orgânicos de Jardim Camburi
    Av. Isaac Lopes Rubim – próximo à Faculdade Estácio de Sá
    Sábado – das 6h às 12h
  4. Feira Agroecológica do Shopping Vitória
    Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá
    Segunda-feira – das 15h às 19h
  5. Feira Agroecológica do Shopping Victoria Mall
    R. Aristóbulo Barbosa Leão, 500 - Mata da Praia
    Quarta-feira – das 8h às 13h
  6. Feira Agroecológica do Shopping Centro da Praia
    Av. Nossa Senhora da Penha, 570 - Praia do Canto
    Sábado – das 9h às 13h
  7. Feira Agroecológica do Shopping Boulevard da Praia
    Av. Nossa Senhora da Penha, 356 - Praia do Canto
    Quinta-feira – das 12h às 18h
  8. Feira Agroecológica do Shopping Norte Sul
    Av. José Maria Vivácqua Santos, 400 - Jardim Camburi
    Terça-feira – das 14h às 19h
  9. Feira Agroecológica do Shopping Jardins
    R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 - Jardim da Penha
    Terça-feira – das 8h às 14h
  10. Feira Agroecológica do Shopping Tiffany Center
    Av. Nossa Senhora da Penha, 595 - Praia do Canto
    Quarta-feira – das 10h às 16h
  11. Feira Agroecológica da Vila Rubim
    R. Orlando Rocha - Vila Rubim
    Sábado – das 8h às 12h
  12. Feira Agroecológica do Shopping Triângulo
    R. João da Cruz, 200 - Praia do Canto
    Quarta-feira – das 9h às 15h
  13. Feira Agroecológica do Shopping Proeng Hall
    R. Francisco Generoso da Fonseca, 890 - Jardim da Penha
    Sexta-feira – das 8h às 14h
  14. Ponto Saúde – Fradinhos
    Rua José Malta - s/n° - Fradinhos (ao lado da Associação de Moradores de Fradinhos)
    Sábado – das 8h às 12h
  15. Ponto Saúde – Praça da Catedral
    Praça Dom Luiz Scortegagna, s/n° - Centro
    Terça-feira – das 8h às 17h
  16. Galeria Brusque
    R. Maria Eleonora Pereira, 750 - Jardim da Penha
    Quinta-feira – das 7h às 11h
  17. Galeria Edifício Guizzardi Center
    R. Padre Antônio Ribeiro Pinto, 195 - Praia do Suá
    Sábado – das 7h às 14h
  18. Feira Orgânica do edifício Praia Office
    Rua R. Eugênio Netto, 488 - Praia do Canto
    Sexta-feira das 7h às 14h
  19. Feira do Shopping Rio Branco
    Avenida Rio Branco, 274 - Santa Lucia)
    Quinta feira das 9h às 11h
  20. Feira da Ufes
    Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras – ICII- CCHM
    Quarta feira 8h às 17h30
  21. Feira da Casa do Cidadão
    Avenida Maruípe, 2.544, Itararé
    Quinzenalmente, às quartas-feiras, das 11h às 15h30
Vila Velha
  1. Feira de Produtos Orgânicos da Praia da Costa
    R. Maria da Penha Queiroz - Praia da Costa
    Sábado – das 6h às 13h
  2. Feira Agroecológica do Boulevard Shopping
    Rod. do Sol, 5000 - Itaparica
    Domingo – das 8h às 13h
  3. Feira Agroecológica do Shopping da Terra
    Av. Jerônimo Monteiro, 1690 - Centro
    Sexta-feira – das 9h às 16h
Serra
  1. Feira de Produtos Orgânicos da Serra Sede
    Praça Ponto de Encontro - Serra Sede
    Terça-feira das 15h às 21h
  2. Feira de Produtos Orgânicos de Valparaíso
    Av. Guarapari - Valparaíso
    Terça-feira das 15h às 21h
  3. Feira de Produtos Orgânicos do Bairro de Fátima
    R. Olívia Ludgéro – Bairro de Fátima
    Quarta-feira das 15h às 21h
Cariacica
  1. Feira de Produtos Orgânicos
    BR 262, km 3, Alto Lage (em frente à Prefeitura)
    Quinta-feira das 12h às 17h
  2. Feira de Produtos Parque Infantil
    Praça John Kennedy, Campo Grande
    Sábado das 6h às 13h
Colatina
  1. Feira de Produtos Orgânicos de Colatina
    Praça do Sol Poente - Centro
    Quarta-feira das 14h30 às 19h
Nova Venécia
  1. Feira de Produtos Agroecológicos de Nova Venécia
    Estacionamento do Horto Mercado - Centro
    Quartas Feiras das 16h às 20h
Montanha
  1. Feira de Produtos Agroecológicos de Montanha
    Endereço: Praça Osvaldo Lopes - Centro
    Quartas-feiras das 6h às 11h

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