Alimento orgânico é mais caro? Pesquisa no ES mostra que nem sempre

Feira de alimentos orgânicos é alternativa para consumo de produtos mais saudáveis Crédito: Seag/ Divulgação

Quando se pensa em incluir na rotina o consumo de alimentos orgânicos, uma das preocupações mais comuns é encaixar no orçamento legumes, hortaliças, frutas que são produzidos sem o uso de agrotóxicos.

Apesar da percepção de muitas pessoas que os alimentos orgânicos são mais caros, uma pesquisa realizada na Grande Vitória apontou que nem sempre os produtos sem insumos químicos têm preços mais altos que os de origem convencional, vendidos em mercados e supermercados.

A pesquisa analisou o preço de 25 produtos entre hortaliças, legumes e frutas. O levantamento mais recente, realizado de 25 a 28 de maio, apontou que 6 dos 25 alimentos eram mais caros na feira orgânica. A diferença de valores chega a dobrar, no caso da batata baroa, encontrada por R$ 12 na feira e por R$ 25 no supermercado – uma variação de 108%.

Realizada entre os dias 5 e 15 de abril e de 25 a 28 de maio, as pesquisas aferiram preços de 25 produtos de origem convencional em seis supermercados no Espírito Santo e comparou com o valor dos produtos vendidos em quatro feiras orgânicas de Vitória. No total, o Estado tem 32 feiras desse tipo.

O levantamento é uma parceria da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e a Comissão de Produção Orgânica do Espírito Santo, a CPorg-ES.

Os produtos pesquisados foram:

Cebolinha Salsa Coentro Couve Almeirão Repolho Brócolis Couve Flor Alface Rúcula Tomate Abóbora Inhame Batata doce Aipim Batata baroa Cenoura Beterraba Limão tahiti Banana da terra Banana prata Banana nanica Chuchu Milho Verde Morango

A partir desse levantamento foi feita uma média entre os valores encontrados nos supermercados e média dos vendidos nas feiras orgânicas. O resultado foi que dos 25 produtos, cinco eram mais caros nas feiras orgânicas: batata doce, aipim, limão, banana nanica e chuchu. Na segunda pesquisa, além dos cinco já identificados na primeira pesquisa, entrou na lista a cebolinha.

A iniciativa partiu do coordenador de Agroecologia da Seag, Luciano Fasolo. De acordo com o idealizador, os resultados apontaram que, em 19 itens dos 25 verificados, foram detectados preços menores em feiras orgânicas.

Segundo Luciano, o fato de o produto orgânico ser mais barato é porque é comercializado em feiras livres, com os consumidores comprando diretamente dos produtores, o que elimina etapas da cadeia convencional, como distribuidores e atravessadores, por exemplo.

“Muitas pessoas deixam de visitar uma feira orgânica por medo dos preços ou por achar que produto orgânico é só para as classes mais favorecidas. O levantamento mostra que o produto orgânico é, sim, acessível para todos. Além de não serem mais caros, os produtos orgânicos têm outros diferenciais, como maior tempo de geladeira, ou seja, duram mais, além de serem mais saborosos e saudáveis, haja vista que são produzidos sem a utilização de agrotóxicos ou qualquer insumo químico, o que é bom para a saúde e para o meio ambiente”, explica o coordenador.

A coordenadora de Agroecologia do Incaper, Andressa Alves, destaca que, para o consumidor aferir se o produto vendido na feira de fato é orgânico, é necessário pedir ao produtor o certificado ou a declaração de que o produtos é cultivado de forma natural, em agrotóxicos. Os documentos são emitidos por certificadora ou pelo Ministério da Agricultura.

Onde tem feira orgânica no ES

Vitória

Feira de Produtos Orgânicos do Barro Vermelho

R. Arlindo Brás do Nascimento

Sábado – das 6h às 12h

Feira de Produtos Orgânicos da Praça do Papa

Estacionamento da Praça do Papa – Enseada do Suá

Quarta-feira – das 6h às 12h Feira de Produtos Orgânicos de Jardim Camburi

Av. Isaac Lopes Rubim – próximo à Faculdade Estácio de Sá

Sábado – das 6h às 12h Feira Agroecológica do Shopping Vitória

Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá

Segunda-feira – das 15h às 19h

Feira Agroecológica do Shopping Victoria Mall

R. Aristóbulo Barbosa Leão, 500 - Mata da Praia

Quarta-feira – das 8h às 13h Feira Agroecológica do Shopping Centro da Praia

Av. Nossa Senhora da Penha, 570 - Praia do Canto

Sábado – das 9h às 13h Feira Agroecológica do Shopping Boulevard da Praia

Av. Nossa Senhora da Penha, 356 - Praia do Canto

Quinta-feira – das 12h às 18h

Feira Agroecológica do Shopping Norte Sul

Av. José Maria Vivácqua Santos, 400 - Jardim Camburi

Terça-feira – das 14h às 19h Feira Agroecológica do Shopping Jardins

R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 - Jardim da Penha

Terça-feira – das 8h às 14h Feira Agroecológica do Shopping Tiffany Center

Av. Nossa Senhora da Penha, 595 - Praia do Canto

Quarta-feira – das 10h às 16h

Feira Agroecológica da Vila Rubim

R. Orlando Rocha - Vila Rubim

Sábado – das 8h às 12h

Feira Agroecológica do Shopping Triângulo

R. João da Cruz, 200 - Praia do Canto

Quarta-feira – das 9h às 15h

Feira Agroecológica do Shopping Proeng Hall

R. Francisco Generoso da Fonseca, 890 - Jardim da Penha

Sexta-feira – das 8h às 14h

Ponto Saúde – Fradinhos

Rua José Malta - s/n° - Fradinhos (ao lado da Associação de Moradores de Fradinhos)

Sábado – das 8h às 12h

Ponto Saúde – Praça da Catedral

Praça Dom Luiz Scortegagna, s/n° - Centro

Terça-feira – das 8h às 17h

Galeria Brusque

R. Maria Eleonora Pereira, 750 - Jardim da Penha

Quinta-feira – das 7h às 11h

Galeria Edifício Guizzardi Center

R. Padre Antônio Ribeiro Pinto, 195 - Praia do Suá

Sábado – das 7h às 14h

Feira Orgânica do edifício Praia Office

Rua R. Eugênio Netto, 488 - Praia do Canto

Sexta-feira das 7h às 14h

Feira do Shopping Rio Branco

Avenida Rio Branco, 274 - Santa Lucia)

Quinta feira das 9h às 11h

Feira da Ufes

Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras – ICII- CCHM

Quarta feira 8h às 17h30

Feira da Casa do Cidadão

Avenida Maruípe, 2.544, Itararé

Quinzenalmente, às quartas-feiras, das 11h às 15h30



Vila Velha

Feira de Produtos Orgânicos da Praia da Costa

R. Maria da Penha Queiroz - Praia da Costa

Sábado – das 6h às 13h

Feira Agroecológica do Boulevard Shopping

Rod. do Sol, 5000 - Itaparica

Domingo – das 8h às 13h

Feira Agroecológica do Shopping da Terra

Av. Jerônimo Monteiro, 1690 - Centro

Sexta-feira – das 9h às 16h



Serra

Feira de Produtos Orgânicos da Serra Sede

Praça Ponto de Encontro - Serra Sede

Terça-feira das 15h às 21h

Feira de Produtos Orgânicos de Valparaíso

Av. Guarapari - Valparaíso

Terça-feira das 15h às 21h

Feira de Produtos Orgânicos do Bairro de Fátima

R. Olívia Ludgéro – Bairro de Fátima

Quarta-feira das 15h às 21h



Cariacica

Feira de Produtos Orgânicos

BR 262, km 3, Alto Lage (em frente à Prefeitura)

Quinta-feira das 12h às 17h

Feira de Produtos Parque Infantil

Praça John Kennedy, Campo Grande

Sábado das 6h às 13h



Colatina

Feira de Produtos Orgânicos de Colatina

Praça do Sol Poente - Centro

Quarta-feira das 14h30 às 19h



Nova Venécia

Feira de Produtos Agroecológicos de Nova Venécia

Estacionamento do Horto Mercado - Centro

Quartas Feiras das 16h às 20h



Montanha