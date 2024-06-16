Alimento orgânico é mais caro? Pesquisa no ES mostra que nem sempre

Quando se pensa em incluir na rotina o consumo de alimentos orgânicos, uma das preocupações mais comuns é encaixar no orçamento legumes, hortaliças, frutas que são produzidos sem o uso de agrotóxicos.
Apesar da percepção de muitas pessoas que os alimentos orgânicos são mais caros, uma pesquisa realizada na Grande Vitória apontou que nem sempre os produtos sem insumos químicos têm preços mais altos que os de origem convencional, vendidos em mercados e supermercados.
A pesquisa analisou o preço de 25 produtos entre hortaliças, legumes e frutas. O levantamento mais recente, realizado de 25 a 28 de maio, apontou que 6 dos 25 alimentos eram mais caros na feira orgânica. A diferença de valores chega a dobrar, no caso da batata baroa, encontrada por R$ 12 na feira e por R$ 25 no supermercado – uma variação de 108%.
Realizada entre os dias 5 e 15 de abril e de 25 a 28 de maio, as pesquisas aferiram preços de 25 produtos de origem convencional em seis supermercados no Espírito Santo e comparou com o valor dos produtos vendidos em quatro feiras orgânicas de Vitória. No total, o Estado tem 32 feiras desse tipo.
O levantamento é uma parceria da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e a Comissão de Produção Orgânica do Espírito Santo, a CPorg-ES.
Os produtos pesquisados foram:
- Cebolinha
- Salsa
- Coentro
- Couve
- Almeirão
- Repolho
- Brócolis
- Couve Flor
- Alface
- Rúcula
- Tomate
- Abóbora
- Inhame
- Batata doce
- Aipim
- Batata baroa
- Cenoura
- Beterraba
- Limão tahiti
- Banana da terra
- Banana prata
- Banana nanica
- Chuchu
- Milho Verde
- Morango
A partir desse levantamento foi feita uma média entre os valores encontrados nos supermercados e média dos vendidos nas feiras orgânicas. O resultado foi que dos 25 produtos, cinco eram mais caros nas feiras orgânicas: batata doce, aipim, limão, banana nanica e chuchu. Na segunda pesquisa, além dos cinco já identificados na primeira pesquisa, entrou na lista a cebolinha.
A iniciativa partiu do coordenador de Agroecologia da Seag, Luciano Fasolo. De acordo com o idealizador, os resultados apontaram que, em 19 itens dos 25 verificados, foram detectados preços menores em feiras orgânicas.
Segundo Luciano, o fato de o produto orgânico ser mais barato é porque é comercializado em feiras livres, com os consumidores comprando diretamente dos produtores, o que elimina etapas da cadeia convencional, como distribuidores e atravessadores, por exemplo.
“Muitas pessoas deixam de visitar uma feira orgânica por medo dos preços ou por achar que produto orgânico é só para as classes mais favorecidas. O levantamento mostra que o produto orgânico é, sim, acessível para todos. Além de não serem mais caros, os produtos orgânicos têm outros diferenciais, como maior tempo de geladeira, ou seja, duram mais, além de serem mais saborosos e saudáveis, haja vista que são produzidos sem a utilização de agrotóxicos ou qualquer insumo químico, o que é bom para a saúde e para o meio ambiente”, explica o coordenador.
A coordenadora de Agroecologia do Incaper, Andressa Alves, destaca que, para o consumidor aferir se o produto vendido na feira de fato é orgânico, é necessário pedir ao produtor o certificado ou a declaração de que o produtos é cultivado de forma natural, em agrotóxicos. Os documentos são emitidos por certificadora ou pelo Ministério da Agricultura.
Onde tem feira orgânica no ES
Vitória
- Feira de Produtos Orgânicos do Barro Vermelho
R. Arlindo Brás do Nascimento
Sábado – das 6h às 12h
- Feira de Produtos Orgânicos da Praça do Papa
Estacionamento da Praça do Papa – Enseada do Suá
Quarta-feira – das 6h às 12h
- Feira de Produtos Orgânicos de Jardim Camburi
Av. Isaac Lopes Rubim – próximo à Faculdade Estácio de Sá
Sábado – das 6h às 12h
- Feira Agroecológica do Shopping Vitória
Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá
Segunda-feira – das 15h às 19h
- Feira Agroecológica do Shopping Victoria Mall
R. Aristóbulo Barbosa Leão, 500 - Mata da Praia
Quarta-feira – das 8h às 13h
- Feira Agroecológica do Shopping Centro da Praia
Av. Nossa Senhora da Penha, 570 - Praia do Canto
Sábado – das 9h às 13h
- Feira Agroecológica do Shopping Boulevard da Praia
Av. Nossa Senhora da Penha, 356 - Praia do Canto
Quinta-feira – das 12h às 18h
- Feira Agroecológica do Shopping Norte Sul
Av. José Maria Vivácqua Santos, 400 - Jardim Camburi
Terça-feira – das 14h às 19h
- Feira Agroecológica do Shopping Jardins
R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 - Jardim da Penha
Terça-feira – das 8h às 14h
- Feira Agroecológica do Shopping Tiffany Center
Av. Nossa Senhora da Penha, 595 - Praia do Canto
Quarta-feira – das 10h às 16h
- Feira Agroecológica da Vila Rubim
R. Orlando Rocha - Vila Rubim
Sábado – das 8h às 12h
- Feira Agroecológica do Shopping Triângulo
R. João da Cruz, 200 - Praia do Canto
Quarta-feira – das 9h às 15h
- Feira Agroecológica do Shopping Proeng Hall
R. Francisco Generoso da Fonseca, 890 - Jardim da Penha
Sexta-feira – das 8h às 14h
- Ponto Saúde – Fradinhos
Rua José Malta - s/n° - Fradinhos (ao lado da Associação de Moradores de Fradinhos)
Sábado – das 8h às 12h
- Ponto Saúde – Praça da Catedral
Praça Dom Luiz Scortegagna, s/n° - Centro
Terça-feira – das 8h às 17h
- Galeria Brusque
R. Maria Eleonora Pereira, 750 - Jardim da Penha
Quinta-feira – das 7h às 11h
- Galeria Edifício Guizzardi Center
R. Padre Antônio Ribeiro Pinto, 195 - Praia do Suá
Sábado – das 7h às 14h
- Feira Orgânica do edifício Praia Office
Rua R. Eugênio Netto, 488 - Praia do Canto
Sexta-feira das 7h às 14h
- Feira do Shopping Rio Branco
Avenida Rio Branco, 274 - Santa Lucia)
Quinta feira das 9h às 11h
- Feira da Ufes
Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras – ICII- CCHM
Quarta feira 8h às 17h30
- Feira da Casa do Cidadão
Avenida Maruípe, 2.544, Itararé
Quinzenalmente, às quartas-feiras, das 11h às 15h30
Vila Velha
- Feira de Produtos Orgânicos da Praia da Costa
R. Maria da Penha Queiroz - Praia da Costa
Sábado – das 6h às 13h
- Feira Agroecológica do Boulevard Shopping
Rod. do Sol, 5000 - Itaparica
Domingo – das 8h às 13h
- Feira Agroecológica do Shopping da Terra
Av. Jerônimo Monteiro, 1690 - Centro
Sexta-feira – das 9h às 16h
Serra
- Feira de Produtos Orgânicos da Serra Sede
Praça Ponto de Encontro - Serra Sede
Terça-feira das 15h às 21h
- Feira de Produtos Orgânicos de Valparaíso
Av. Guarapari - Valparaíso
Terça-feira das 15h às 21h
- Feira de Produtos Orgânicos do Bairro de Fátima
R. Olívia Ludgéro – Bairro de Fátima
Quarta-feira das 15h às 21h
Cariacica
- Feira de Produtos Orgânicos
BR 262, km 3, Alto Lage (em frente à Prefeitura)
Quinta-feira das 12h às 17h
- Feira de Produtos Parque Infantil
Praça John Kennedy, Campo Grande
Sábado das 6h às 13h
Colatina
- Feira de Produtos Orgânicos de Colatina
Praça do Sol Poente - Centro
Quarta-feira das 14h30 às 19h
Nova Venécia
- Feira de Produtos Agroecológicos de Nova Venécia
Estacionamento do Horto Mercado - Centro
Quartas Feiras das 16h às 20h
Montanha
- Feira de Produtos Agroecológicos de Montanha
Endereço: Praça Osvaldo Lopes - Centro
Quartas-feiras das 6h às 11h