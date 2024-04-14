Vai um café aí? Conheça marcas do ES premiadas no cenário nacional

Cafés produzidos no Espírito Santo são destaque no Brasil Crédito: Shutterstock

Aquele ritual de passar um cafezinho ao acordar ou para acompanhar o lanche da tarde – ou em qualquer outra hora – faz parte do dia a dia da maioria dos capixabas. Mas o grão também é importante para a economia, pois a cafeicultura é a principal atividade agrícola do Espírito Santo, estando presente em 60 mil das 90 mil propriedades do agronegócio no Estado.

Com esse número de propriedades voltadas para o cultivo do grão, o Espírito Santo é o segundo maior produtor brasileiro de café , com expressiva produção de arábica e conilon. Cafés originados de terras capixabas também têm ganhado destaque nacional, com vários prêmios conquistados nos últimos anos. E no Dia Mundial do Café é comemorado neste domingo, dia 14 de abril, apresentamos alguns deles.

Para o secretário de Estado de Agricultura, Enio Bergoli, o Espírito Santo é pequeno em tamanho, mas gigante na produção de cafés. No Estado, quase 70% das propriedades produzem café. Outra característica da cafeicultura capixaba é que grande parte é conduzida em pequenas propriedades, inclusive familiares.

Bergoli lembra que o destaque em qualidade já vem sendo conquistado há décadas no mundo no arábica, mas agora o Estado também tem ganhado reconhecimento no conilon. E acrescenta que o café produzido no Espírito Santo chega a mais de 100 países.

"Estamos vivenciando o que chamamos de um momento quase perfeito da cafeicultura estadual. O Estado é o único que produz em quantidade e qualidade reconhecida de arábica e conilon" Enio Bergoli - Secretário de Estado de Agricultura

Trabalho em família vence concurso

O melhor café arábica de 2023, apontado pelo Coffee of the Year, vem de uma propriedade familiar de Iúna, na região do Carapaó. O Sítio Cordilheiras do Carapaó conquistou não só o lote vencedor como também o nono lugar. Cada um deles teve como responsável uns dos filhos do produtor Deneval Vieira. O lote vencedor tinha à frente Deneval Vieira Junior e, em nono lugar, ficou o lote produzido pela irmã dele, Valzilene Dutra Vieira. O café está na família de Deneval há quatro gerações, mas foi só em 2010 que a produção entrou no mundo dos "grãos especiais".

"Produzo café com toda a minha família, minha esposa e meus filhos, e desde 2010 começamos investir em cafés especiais. Vivíamos uma situação difícil a ponto de pensar em vender o sítio, mas tivemos a felicidade de encontrar e produzir cafés especiais para continuar a produção. Estudamos durante alguns anos e começamos a participar de concurso municipal e nacional. Graças a Deus, tivemos sucesso. A premiação ajuda a agregar valor e melhorar as vendas", conta Deneval Vieira.

Além das torrefações especiais, enviadas para todo o Brasil pelas redes sociais, a família também vende café verde (sem torrar) para clientes no Brasil e também França e Chile.

Família de Deneval Vieira, produtor do café Sítio Cordilheiras do Caparaó Crédito: Divulgação

Premiados mais perto do público

Segundo o fundador da rede Terrafé, Raul Guizelini, o Espírito Santo vem se destacando no segmento de cafés especiais desde 2017, figurando entre os melhores do Brasil. Pensando em deixar mais perto do público os cafés consagrados em nível municipal, estadual ou nacional, a empresa tem uma linha de microlote de premiados, disponível nas lojas e também no site.

"Desde 2019 compramos os melhores cafés do Espírito Santo que vencem concursos e leilões. Todo ano temos de 4 a 5 campeões para incentivar e valorizar produtores e apresentar os melhores cafés do Estado. Como são volumes pequenos, acaba sendo um privilégio conseguir provar esse produto", destaca.

De acordo com Raul, a procura pelos cafés especiais aumentou bastante, principalmente desde a pandemia. "Podemos falar que o café é especial primeiro no aspecto visual, pois é normalmente mais claro. No olfativo, é mais cheiroso, mais complexo, com vários aromas. No sabor, traz notas doces sensoriais, lembrando frutas. No Espírito Santo, na região de montanhas, temos como típico o melaço de cana e uma acidez cítrica", detalha.

Capixabas aumentam gastos com café

O café é a segunda bebida mais consumida no Brasil, perdendo apenas para a água. Movimentou mais de R$ 18,1 bilhões em 2023, segundo dados do IPC Maps, especializado em potencial de consumo nacional há 30 anos. O valor representa um acréscimo de 4,3% em relação a 2022, quando as despesas somaram R$ 17,4 bilhões.

No Espírito Santo, os gastos com cafés cresceram cerca do dobro do Brasil. O crescimento em relação a 2022 foi de 8,1%, com gastos que chegaram a R$ 250 milhões em 2023 contra R$ 231 milhões do ano anterior. Foi o terceiro maior crescimento percentual do país, segundo o levantamento, ficando atrás do Tocantins (13,3%) e Rio Grande do Sul (10%).

Nos cálculos acima, são levadas em conta despesas com pó de café e cápsulas no domicílio, bem como os “cafezinhos” fora de casa.

Eventos marcam o mês do café

No embalo do Dia do Café, ainda nesta mês acontece o Coffees, de 26 a 28 de abril, no Shopping Vitória. O evento vai reunir produtores de café de todo o Estado e de várias partes do País, mestres de torra, baristas, especialistas e, claro, os apreciadores da bebida. O objetivo é criar oportunidade de negócios, gerar conhecimento e conectar o setor cafeeiro com o público. A entrada será gratuita.

Outro evento neste mês é a Feira ES+Café, que promoverá uma imersão no universo da cafeicultura capixaba nos próximos dias 19 e 20 de abril, no Hub ES+, em Vitória. Com uma programação gratuita, com mais de 40 horas de atividade, o encontro trará expositores, palestras, aulas-show, workshops com baristas renomados, degustações, competições criativas e atrações artístico-culturais. Para participar de algumas das atividades, é necessário inscrever-se

Conheça alguns cafés premiados do ES