Após recorde de exportação, safra do café no ES deve crescer 15% em 2024

Café corresponde a 48,4% das exportações agrícolas do Estado Crédito: Filipe Vargas e Matheus Martins

Depois de atingir em 2023 um recorde histórico de exportação de mais de R$ 1 bilhão só na categoria de cafés e derivados — o melhor índice desde 2011 — , o Espírito Santo deve fechar 2024 com resultado ainda melhor no mercado cafeeiro.

Estimativa feita pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) prevê que a safra de café no Estado em 2024 deve crescer 15,4%, índice que representa quase o triplo do previsto para o país, que tem aumento estimado em 5,5%.

Pela expectativa da Conab, o Espírito Santo deve alcançar até o fim deste ano um total de 15,01 milhões de sacas de café. O tipo conilon – o mais cultivado no Estado – deve representar 11,06 milhões de sacas, com um aumento de 9% em relação ao ano passado.

Ao avaliar só a espécie arábica, a produção deve ter resultado ainda melhor, com aumento de 38,2% em relação ao volume colhido na última safra, chegando a 3,95 milhões de sacas em 2024.

Essa perspectiva positiva para 2024 ocorre devido a alguns fatores. O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, explica que um deles é a melhor adubação realizada pelos produtores ao longo do ano passado, devido à queda do preço dos fertilizantes. Com uma nutrição melhor nas lavouras, a expectativa é de melhor resultado na colheita.

Além disso, há perspectiva de boa floração, induzida pelas chuvas acima da média em julho e agosto de 2023 e ainda pela bienalidade positiva do café arábica em 2024.

"Em 2023, exportamos US$ 1 bilhão em cafés, um recorte histórico para o setor. E isso foi causado principalmente pelas exportações do conilon, seja grão cru ou processado. Esse crescimento também foi devido à ampliação da indústria do café solúvel, que passou a agregar maior valor e ter grande destaque na balança comercial" Enio Bergoli - Secretário de Estado da Agricultura