Dos 10 cafés em grãos mais vendidos na Amazon, 3 são do ES

A lista dos 10 cafés em grãos mais vendidos da Amazon: o 2º, o 4º e o 7º são do Espírito Santo Crédito: Reprodução

A terra da moqueca também é a do café de qualidade . Quem atesta é a Amazon, a gigante do e-commerce. Segundo a plataforma de vendas da empresa, três cafés do Espírito Santo estão entre os 10 mais vendidos pelo site.

A cooperativa capixaba Nater Coop emplacou duas marcas no top 10 da Amazon: o Pronova Coffee Stories Café Especial Frutado (2º lugar) e o Pronova Coffee Stories Café Especial Intenso (4º). O Black Tucano Coffee Café Especial Black, da Black Tucano Coffee, ocupa a 7ª posição em vendas.

As três marcas de cafés em grãos do Espírito Santo receberam generosas avaliações dos clientes que compraram o produto no site da Amazon . O Especial Frutado da Pronova, por exemplo, recebeu cinco estrelas em 72% das 4.451 avaliações - média de 4,6 de cinco estrelas.

O Especial Intenso, lançado recentemente, recebeu o mesmo índice de aprovação, mas de 779 avaliadores, o que corresponde também a 4,6 de cinco estrelas. O Café Especial Black, por sua vez, teve 76% de avaliações com cinco estrelas - média de 4,6 de cinco.

O campeão de vendas no site da Amazon, no segmento café em grãos, é o Orfeu Café Bourbon Amarelo em Grãos 100% Arábica, da paulista Orfeu. Tem 79% de avaliação com cinco estrelas, com índice geral de aprovação de 4,6 em cinco.

Outros oito cafés produzidos no Espírito Santo estão relacionados entre os 100 mais vendidos no site da Amazon.