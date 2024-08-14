Café conilon no ES: bom momento nas exportações apesar dos pesares

Os recordes nacionais de exportação, mesmo com a quebra da safra da capixaba, apontam para o interesse internacional pelo produto, com a demanda se mantendo diante da escassez de conilon no mercado. Um momento importante para aumento da produtividade logística no Estado. Mas esse contexto favorável para o conilon capixaba encontrou um cenário desfavorável nos portos capixabas.