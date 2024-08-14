Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Café conilon no ES: bom momento nas exportações apesar dos pesares
Opinião da Gazeta

Café conilon no ES: bom momento nas exportações apesar dos pesares

Um momento importante para aumento da produtividade logística no Estado. Mas esse contexto favorável para o conilon capixaba encontrou um cenário desfavorável nos portos capixabas

Públicado em 

14 ago 2024 às 01:00

Colunista

Conilon
Saca de café conilon estocada em Linhares, Norte do ES Crédito: Abdo Filho
As exportações de café conilon no Brasil cresceram expressivamente tanto no comparativo mensal, com mais de 900 mil sacas deixando o país em julho passado,  82,2% acima do registrado no mesmo mês de 2023, quanto no período entre janeiro e julho, marcado por expansão de 313,7% em relação ao mesmo período do ano passado.
O Espírito Santo se insere diretamente nesse sucesso por ser responsável por 70% da produção brasileira. Isso em um ano no qual já é esperada a quebra da safra, com uma queda entre 20% e 30% em relação à produção do ano passado, quando ficou perto de 16 milhões de sacas. Resultado de um verão pouco chuvoso e muito quente.
Ironicamente, foram justamente as questões climáticas que tiraram dois grandes produtores de conilon, o Vietnã e a Indonésia, do mercado global, abrindo espaço para as exportações brasileiras. Com menos oferta, o produto se encareceu. Em abril, a saca do conilon bateu R$ 1 mil. Um ano antes, a mesma saca era cotada a R$ 620. O Espírito Santo, onde 50 mil das 108 mil propriedades rurais produzem a espécie, apostou no aprimoramento da qualidade do seu café para aproveitar essa "tempestade perfeita".
Os recordes nacionais de exportação, mesmo com a quebra da safra da capixaba, apontam para o interesse internacional pelo produto, com a demanda se mantendo diante da escassez de conilon no mercado. Um momento importante para aumento da produtividade logística no Estado. Mas esse contexto favorável para o conilon capixaba encontrou um cenário desfavorável nos portos capixabas.
Há um mês, representantes do setor no Estado se uniram aos exportadores de rochas ornamentais para reivindicar melhores condições de infraestrutura no Porto de Vitória. Apesar de ter movimentado o debate sobre as carências logísticas, empresários ainda esperam por melhorias nas operações. As principais reclamações são sobre atrasos e alterações de escala nos navios para embarques de café.
O conilon capixaba, neste momento, tem demanda mundial, mas sofre com a falta de uma estrutura portuária mais dinâmica. É esse tipo de oportunidade que acaba sendo prejudicada pelas carências de infraestrutura. Mas, apesar dos pesares, as exportações estão superando as expectativas.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Chefia da Secretaria de Segurança pode ser interina, mas desafios são permanentes

Brasil pode fazer mais por seus atletas e virar potência olímpica

Sucesso no combate a furtos e roubos aumenta sensação de segurança

Navio-plataforma da Petrobras: após 3 meses de viagem, maior desafio é agora

De acidente com Ferrari a bombeiro baleado: quem manda no trânsito?

Tópicos Relacionados

Porto de Vitória Café capixaba Café Conilon
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados