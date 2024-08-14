Café conilon no ES: bom momento nas exportações apesar dos pesares

As exportações de café conilon no Brasil cresceram expressivamente tanto no comparativo mensal, com mais de 900 mil sacas deixando o país em julho passado, 82,2% acima do registrado no mesmo mês de 2023, quanto no período entre janeiro e julho, marcado por expansão de 313,7% em relação ao mesmo período do ano passado.
O Espírito Santo se insere diretamente nesse sucesso por ser responsável por 70% da produção brasileira. Isso em um ano no qual já é esperada a quebra da safra, com uma queda entre 20% e 30% em relação à produção do ano passado, quando ficou perto de 16 milhões de sacas. Resultado de um verão pouco chuvoso e muito quente.
Ironicamente, foram justamente as questões climáticas que tiraram dois grandes produtores de conilon, o Vietnã e a Indonésia, do mercado global, abrindo espaço para as exportações brasileiras. Com menos oferta, o produto se encareceu. Em abril, a saca do conilon bateu R$ 1 mil. Um ano antes, a mesma saca era cotada a R$ 620. O Espírito Santo, onde 50 mil das 108 mil propriedades rurais produzem a espécie, apostou no aprimoramento da qualidade do seu café para aproveitar essa "tempestade perfeita".
Os recordes nacionais de exportação, mesmo com a quebra da safra da capixaba, apontam para o interesse internacional pelo produto, com a demanda se mantendo diante da escassez de conilon no mercado. Um momento importante para aumento da produtividade logística no Estado. Mas esse contexto favorável para o conilon capixaba encontrou um cenário desfavorável nos portos capixabas.
Há um mês, representantes do setor no Estado se uniram aos exportadores de rochas ornamentais para reivindicar melhores condições de infraestrutura no Porto de Vitória. Apesar de ter movimentado o debate sobre as carências logísticas, empresários ainda esperam por melhorias nas operações. As principais reclamações são sobre atrasos e alterações de escala nos navios para embarques de café.
O conilon capixaba, neste momento, tem demanda mundial, mas sofre com a falta de uma estrutura portuária mais dinâmica. É esse tipo de oportunidade que acaba sendo prejudicada pelas carências de infraestrutura. Mas, apesar dos pesares, as exportações estão superando as expectativas.