Chefia da Secretaria de Segurança pode ser interina, mas desafios são permanentes

Eugênio Ricas (D) deixa a secretaria de segurança pública. Entra Leornardo Damasceno Crédito: Carlos Alberto Silva

O também delegado da Polícia Federal foi levado ao cargo na Sesp pelo próprio Ricas, e sua chegada ao comando da pasta indica uma escolha pela continuidade. Mesmo que os termos de sua interinidade não tenham sido expostos, é quase protocolar que os resultados costumam ser a baliza para uma decisão definitiva.

Independentemente do tempo que comandará a Segurança Pública no Espírito Santo, o que deve guiar a gestão de Leonardo Damasceno é a compreensão de que seu status pode ser provisório, mas os desafios são permanentes. Não há tempo a perder. Não pode haver retrocessos. As prioridades podem até mudar com as circunstâncias, mas há metas que nunca deixam de ser perseguidas com afinco.

E, em relação ao tráfico de drogas que mobiliza a ação violenta de facções, o novo secretário só tem pontos a seu favor. Na Polícia Federal, foi chefe do Núcleo de Inteligência Policial, área correspondente ao seu cargo anterior na Sesp. E não há dúvidas de que é nessa seara que se colhem as maiores vitórias contra lideranças criminosas. Inclusive, a própria prisão de Marujo em fevereiro foi resultado desse tipo de trabalho. Na PF, ainda foi chefe da Delegacia de Repressão a Drogas e chefe da Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado. Credencial não falta.

E vale repetir o que foi escrito neste espaço na ocasião da escolha de Eugênio Ricas : "Está nas mãos do comando da segurança pública a coordenação de um enfrentamento dos problemas que tocam na pele das pessoas. Uma forma de aliviar o dia a dia. Do carro levado numa manhã ensolarada, do celular tomado sob ameaça de uma faca no pescoço dentro de um ônibus, de moradores que precisam pedir autorização a criminosos para sair ou entrar em casa".