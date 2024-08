Sucesso no combate a furtos e roubos aumenta sensação de segurança

O cerco aos crimes patrimoniais precisa ser sempre celebrado, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, cujos resultados são imperceptíveis no curto prazo. Parece pouco, mas a cada quadrilha desbaratada, a cada êxito investigativo que aponte também os receptadores, aqueles que mais se beneficiam dos roubos e furtos, mais perto se estará de reduzir os índices desses crimes que tanto aumentam a sensação de insegurança na Grande Vitória. Na semana passada, a Polícia Civil prendeu o líder de uma quadrilha que há mais de um ano praticava furtos em automóveis em bairros como Mata da Praia e Enseada do Suá, em Vitória . Em um dos casos, o crime ocorreu dentro de um estacionamento de supermercado, como mostra o vídeo abaixo:

Mesmo que o furto seja um crime no qual a integridade física da vítima é preservada, por estar ausente ou por não perceber a subtração, a violência não deixa de existir. Sem falar que grupos organizados para praticar furtos de forma sistemática em muitos casos têm elos com outros crimes.

Assim como foi importante a participação da Polícia Civil do Estado na recuperação de oito bicicletas, avaliadas em R$ 160 mil, roubadas de uma loja em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Um trabalho integrado entre as polícias dos dois estados que acertou em cheio nos receptadores, encontrados no Morro do Cruzamento, no Centro de Vitória.