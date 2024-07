Sete integrantes

Integrantes de grupo especializado em furtos de caminhões são presos em Guarapari

Roubos e furtos de caminhões são constantes no território capixaba. Polícia trabalha para identificar e prender quadrilhas especializadas neste tipo de crime

Danilo Souza Santos, 34 anos, e Flávio Lourenço, 46 anos, foram presos no último domingo (28) suspeitos de roubarem caminhões. . (Polícia Civil)

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Dois homens suspeitos de integrarem uma organização criminosa especializada em furtos de caminhões foram presos na Rodovia ES-060, em Guarapari, no domingo (28). Danilo Souza Santos, vulgo Di, de 34 anos, e Flávio Lourenço, de 46 anos, são, respectivamente, o sexto e sétimo participantes da mesma quadrilha presa durante a “Operação Tolerância Zero”. A ação é realizada pela Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), da Polícia Civil.

Além do mandado de prisão pela DFRV, Di e Flávio também eram procurados por autoridades policiais do interior, como Aracruz e Venda Nova do Imigrante, pelo mesmo crime, de acordo com a PC. Segundo a polícia, o crime começou a ser praticado pelo grupo em 2023.

Conforme a corporação, os outros cinco membros do grupo foram presos em momentos diferentes. Quatro dos sete preses, além de parceiros no furto, também são parentes. São eles: Flávio Henrique Calazans, Flávio Lourenço, Rodolfo Pereira da Silva e Danilo Souza Santos. Veja quando outros integrantes foram presos:

Da esquerda para a direita: Edson Carneiro Sobrinho, 30 anos; Rodolfo Pereira da Silva, de 26 anos; Flavio Henrique Calazans Lourenço, de 25 anos; Benedito de Assis Oliveira, de 53 anos; Antônio Flávio Rodrigues Pinho, de 39 anos. (Polícia Civil)

08 de março de 2023: Edson Carneiro Sobrinho, 30 anos, pela DFRV, o mesmo também tinha passagens pela polícia por furto de caminhão. O quarto suspeito, também foi preso pela DFRV no dia 08 de agosto e tinha passagens por furto de caminhão;

Edson Carneiro Sobrinho, 30 anos, pela DFRV, o mesmo também tinha passagens pela polícia por furto de caminhão. O quarto suspeito, também foi preso pela DFRV no dia 08 de agosto e tinha passagens por furto de caminhão; 8 de agosto de 2023: Rodolfo Pereira da Silva, de 26 anos, preso pela DFRV (casado com a filha de Flavio Lourenço) diversas passagens por furto de caminhão;

Rodolfo Pereira da Silva, de 26 anos, preso pela DFRV (casado com a filha de Flavio Lourenço) diversas passagens por furto de caminhão; 4 de junho de 2024: Flávio Henrique Calazans Lourenço, vulgo Gordinho II, de 25 anos. Preso pela Polícia Rodoviária Federal. Tinha dois mandados de prisão e diversas passagens de furto de caminhão;

Flávio Henrique Calazans Lourenço, vulgo Gordinho II, de 25 anos. Preso pela Polícia Rodoviária Federal. Tinha dois mandados de prisão e diversas passagens de furto de caminhão; 25 de julho de 2024: Benedito de Assis Oliveira, de 53 anos, preso pela PM e tem diversas passagens de furto de caminhão;

Benedito de Assis Oliveira, de 53 anos, preso pela PM e tem diversas passagens de furto de caminhão; 25 de julho de 2024: Antônio Flávio Rodrigues Pinho, de 39 anos, preso pela PM junto com Benedito e tem diversas passagens de furto de caminhão

Roubos constantes

O furto de caminhões é um problema constante nas estradas do Espírito Santo. Neste ano, uma carreta com ferro-gusa foi roubado em 21 de março de 2024. O material, que é utilizada para produção de aço, saiu no veículo direto do pátio de uma empresa, localizada em Aroaba, na Serra. Um homem foi preso ao ser flagrado dirigindo um carreta com ferro gusa roubado do local.

Caminhão com ferro gusa roubado na Serra foi localizado pela PRF. (Polícia Rodoviária Federal)

Já em 23 de abril de 2023 um homem apontado como chefe da organização criminosa investigada pela Polícia Civil do Espírito Santo foi preso. O grupo é apontado como responsável por furtar mais de 400 caminhões desde 2019 no Estado. foi em um hospital da Serra, na Grande Vitória. Outros dois suspeitos de integrarem o grupo já haviam sido presos pela polícia.

De acordo com números divulgados pela própria corporação, foram 49 ocorrências apenas em 2023, quando 25 caminhões chegaram a ser recuperados. Uma parte dos veículos roubados foi encontrada em Teixeira de Freitas, na Bahia, em 2022.

Segundo o delegado Geraldo Peçanha, que deu entrevista na época da prisão, da Delegacia de Polícia de Domingos Martins, tudo começou em 2019, quando o registro de furtos de caminhões na Grande Vitória e no interior começaram a subir. Uma investigação foi iniciada e, em 2021, todos os envolvidos foram identificados. À época, 51 pessoas foram presas. Mas tiveram suas prisões convertidas para medidas cautelares. Alguns deles com a liberação, outros com tornozeleira eletrônica.

