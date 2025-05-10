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A caminho de casa

Foragido há 7 anos por tráfico é preso na Praia do Canto, em Vitória

Homem de 28 anos, réu por tráfico de drogas, foi capturado pela Guarda Municipal com ajuda de câmeras de videomonitoramento, quando seguia do trabalho para casa
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

10 mai 2025 às 15:15

Publicado em 10 de Maio de 2025 às 15:15

Um homem que estava foragido da Justiça havia sete anos foi preso na tarde de sexta-feira (8), na Praia do Canto, em Vitória. O indivíduo de 28 anos foi abordado por agentes da Guarda Municipal quando seguia do trabalho para casa. Ele não teve o nome divulgado pela corporação.
O homem foi preso em 2015 com 62 pedras de crack, e, no dia seguinte, ao passar pela audiência de custódia, foi liberado para responder o processo em liberdade. Menos de um ano depois, ele foi novamente detido, desta vez pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e por posse de drogas.
A Guarda informou que o homem é réu por tráfico de drogas e possui um mandado de prisão em aberto desde 2018. “Com ajuda da Gerência de Inteligência e da Central de Monitoramento, conseguimos atuar de forma rápida e precisa. Ele foi abordado quando seguia do trabalho para casa, segundo descreveu. Não esboçou qualquer reação”, pontuou o inspetor Vasconcelos, da Equipe 12h da corporação.
Para a comandante da Guarda Civil de Vitória, Dayse Barbosa, a prisão reforça o papel estratégico da instituição no apoio às forças de segurança estaduais. “A atuação proativa das nossas equipes, aliada ao uso da tecnologia e à capacitação constante, tem resultado em ações eficazes como essa. A retirada de um foragido de circulação é uma vitória para a segurança da nossa cidade”, destacou.
O foragido foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil disse que, na unidade, foi dado cumprimento ao mandado de prisão contra o homem de 28 anos, que, após os procedimentos de praxe, foi encaminhado ao sistema prisional.

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