Foragido há 7 anos por tráfico é preso na Praia do Canto, em Vitória

Um homem que estava foragido da Justiça havia sete anos foi preso na tarde de sexta-feira (8), na Praia do Canto, em Vitória . O indivíduo de 28 anos foi abordado por agentes da Guarda Municipal quando seguia do trabalho para casa. Ele não teve o nome divulgado pela corporação.

O homem foi preso em 2015 com 62 pedras de crack, e, no dia seguinte, ao passar pela audiência de custódia, foi liberado para responder o processo em liberdade. Menos de um ano depois, ele foi novamente detido, desta vez pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e por posse de drogas.

A Guarda informou que o homem é réu por tráfico de drogas e possui um mandado de prisão em aberto desde 2018. “Com ajuda da Gerência de Inteligência e da Central de Monitoramento, conseguimos atuar de forma rápida e precisa. Ele foi abordado quando seguia do trabalho para casa, segundo descreveu. Não esboçou qualquer reação”, pontuou o inspetor Vasconcelos, da Equipe 12h da corporação.

Para a comandante da Guarda Civil de Vitória, Dayse Barbosa, a prisão reforça o papel estratégico da instituição no apoio às forças de segurança estaduais. “A atuação proativa das nossas equipes, aliada ao uso da tecnologia e à capacitação constante, tem resultado em ações eficazes como essa. A retirada de um foragido de circulação é uma vitória para a segurança da nossa cidade”, destacou.