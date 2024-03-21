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Prejuízo de R$ 16 milhões

Carreta com ferro gusa roubado é abordada na Serra e motorista é preso

O veículo foi alcançado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após a corporação ser avisada sobre o roubo, conforme apuração da TV Gazeta

Publicado em 21 de Março de 2024 às 20:28

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

21 mar 2024 às 20:28
Caminhão com ferro gusa roubado na Serra
Carreta com ferro gusa foi roubado na Serra e abordado no Contorno do Mestre Álvaro Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Um homem foi preso ao ser flagrado dirigindo um carreta com ferro gusa roubado do pátio da empresa, localizado em Aroaba na Serra, nesta quinta-feira (21). A abordagem do veículo aconteceu no km 8 do Contorno do Mestre Álvaro pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após a corporação ser avisado do caso. 
O material, que é utilizada para produção de aço, já foi roubado da mesma empresa outras vezes e os prejuízos somam R$ 16 milhões, conforme apuração da TV Gazeta. Apesar de ter saído do pátio da empresa na carroceria da carreta, este tipo de carga não é transportado desta forma, o que gerou desconfiança.
O produto saí da transportadora somente de trem, por levantou suspeita a forma como foi retirado, de acordo com o repórter João Brito, da TV Gazeta. Depois da abordagem, o veículo foi encaminhado a outro pátio na Serra.
Caminhão com ferro gusa roubado na Serra
A PRF abordou o veículo após receber uma denúncia de roubo da carga no pátio d euma empresa Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Em nota, a VLI informou que monitora as operações que envolvem produtos de clientes em tempo integral, por meio de sua equipe de Proteção ao Negócio. "Sempre que necessário, a companhia aciona as autoridades de Segurança Pública e, quando alguma ocorrência é registrada, colabora com as investigações para que os responsáveis sejam identificados e respondam judicialmente por seus atos", reforçou.
Já a Polícia Civil (PC), o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor) e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

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