Suspeito de liderar quadrilha de roubos a joalherias é preso em hotel de Vitória

Samuel Cleuton de Araújo fazia levantamentos de informações de shoppings de Vitória e da Serra, segundo a PM Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um jovem de 20 anos foi preso neste sábado (10) em um hotel na Ilha do Príncipe, em Vitória . Samuel Cleuton de Araújo é apontado pela Polícia Militar como líder de uma quadrilha especializada em furtos e roubos a joalherias de luxo em diversos estados do país.

, coronel Douglas Caus, Samuel estava no Espírito Santo para fazer levantamentos de informações de shoppings de Vitória e da Segundo o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, Samuel estava no Espírito Santo para fazer levantamentos de informações de shoppings de Vitória e da Serra , visando repassar as informações à organização criminosa. A Polícia Milita r afirma que o grupo teria causado prejuízos milionários aos estabelecimentos.

Conforme informações apuradas pela TV Gazeta, em um dos casos, no Maranhão, uma joalheria teria sido alvo de um roubo estimado em mais de R$ 3 milhões cometidos pela quadrilha.

O comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, explicou que a prisão foi realizada após o serviço de inteligência da PM identificar que o suspeito estava no hotel da Ilha do Príncipe. Ainda segundo a polícia, Samuel chegou ao Espírito Santo há dois dias, vindo de Minas Gerais.

A Polícia Civil foi procurada para informar qual foi a autuação do suspeito e sobre o encaminhamento ao presídio, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.