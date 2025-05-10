Advogado é preso em operação contra facção que agia até em presídio no ES

Segundo a Polícia Federal, além do cumprimento dos mandados, houve apreensão de bens móveis e imóveis e ainda o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e ativos patrimoniais — com valor total estimado em R$ 2,6 milhões.

As investigações sobre o grupo começaram após a prisão em flagrante de um dos integrantes por posse ilegal de armas. A partir daí, surgiram indícios de que o grupo operava de forma estruturada. Mesmo após a detenção do suspeito, as atividades criminosas do grupo continuaram e passaram a ser geridas de dentro do sistema prisional.