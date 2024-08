Como agia quadrilha que mirava furtos em veículos em bairros nobres de Vitória

Até o momento seis integrantes foram identificados; um deles, Robson Manoel Soares Santos, de 28 anos, foi preso e é suspeito de ser o líder da organização

Os pontos de maior atuação da organização eram na Mata da Praia, Barro Vermelho e Enseada do Suá e Jardim Camburi. O delegado Diego Bermond, titular do 3º Distrito Policial de Vitória, explicou que um deles sempre ficava de vigia, enquanto outros agiam. Para conseguir o acesso aos pertences das vítimas, eles quebravam as janelas ou utilizavam um dispositivo que conseguia evitar que o veículo fosse travado pelo dono.

Todo o sistema foi desarticulado com ajuda do sistema de inteligência e monitoramento da Guarda Civil Municipal conseguiram identificar o carro usado pelos suspeitos. "Eles faziam de forma reiterada e acreditamos que eles fizeram inúmeros crimes e acreditamos que terá uma diminuição nesses crimes", disse Amarilio Boni, secretário Municipal de Segurança Urbana de Vitória.

Vendidos no wpp

As investigações apontaram ainda que os itens levados pela associação eram vendidos em grupos de WhatsApp. “Quem cuidava das vendas nos grupos de mensagens era a namorada do Robson. Descobrimos o grupo logo após o roubo de instrumentos musicais na Enseada do Suá”, explicou o titular do 3º Distrito Policial de Vitória.