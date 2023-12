Situação recorrente

Onda de crimes: músico tem pertences furtados na orla de Camburi

Integrante do grupo SambaDM teve o vidro do carro quebrado e pertences levados, enquanto se apresentava em um quiosque na noite do último sábado (9)

O veículo do músico teve o vidro quebrado e pertences foram levados. Veículos estava estacionado no bolsão na orla de Camburi. (Arquivo pessoal)

Felipe Sena Repórter / [email protected]

O noivo da influenciadora capixaba Carol Monteiro, o músico André Basilio, teve o vidro do carro quebrado e pertences roubados, na noite de sábado (9), em um dos bolsões de estacionamentos da orla da Praia de Camburi, em Vitória, próximo a um quiosque. Em publicação nas redes sociais, ela contou que, além do carro do noivo, outros três veículos foram danificados no mesmo lugar na noite.

De acordo com o relato de Carol, a Polícia Militar foi acionada e chegou cerca de 15 minutos depois do chamado. Lá, os policiais informaram que aquela não era a primeira ocorrência que atendiam na orla e que tem conhecimento de uma quadrilha que atua no local cometendo esse tipo de crime.

Uma mochila, roupas e até o uniforme da banda SambaDM, da qual André faz parte, foram levados. "O uniforme são camisas pretas com a logo amarela que só os integrantes da banda têm e só usam no trabalho. Caso alguém veja na rua, são as que foram roubadas", disse ela.

Além disso, uma situação revoltou Carol. De acordo com ela, durante o atendimento, um dos militares a teria orientado a usar um carro de aplicativo ao invés do próprio veículo para se dirigir até aquela localidade.

"Então eu não posso vir de carro em detrimento da falta de segurança pública na orla da Capital do Espírito Santo?", questionou ela nas redes sociais. Em entrevista para A Gazeta, Carol reforçou o sentimento de indignação, "parece que eles queriam tirar deles a responsabilidade pela segurança pública", disse ela.

Basicamente, uma onda de violência que a gente está vivendo e que, agora, aconteceu com a gente Carol Monteiro • Influenciadora capixaba

Além do noivo, a influenciadora contou que um amigo também teve pertences roubados em Camburi no sábado. Os ladrões teriam levado uma bolsa usada para carregar vinhos que tem um valor alto, no entanto, estava sem nenhuma garrafa quando foi levada. Nas redes sociais, a influenciadora disse que outros três roubos também teriam acontecido na sexta-feira (8).

As polícias Civil e Militar foram procuradas e questionadas sobre a existência de uma quadrilha realizando roubos no local e sobre a orientação do policial de que a influenciadora e o noivo usassem carro de aplicativo para ir à orla de Camburi ao invés do carro próprio.

