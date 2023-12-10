Onda de crimes: músico tem pertences furtados na orla de Camburi

O veículo do músico teve o vidro quebrado e pertences foram levados. Veículos estava estacionado no bolsão na orla de Camburi Crédito: Arquivo pessoal

O noivo da influenciadora capixaba Carol Monteiro , o músico André Basilio, teve o vidro do carro quebrado e pertences roubados, na noite de sábado (9), em um dos bolsões de estacionamentos da orla da Praia de Camburi , em Vitória, próximo a um quiosque. Em publicação nas redes sociais, ela contou que, além do carro do noivo, outros três veículos foram danificados no mesmo lugar na noite.

De acordo com o relato de Carol, a Polícia Militar foi acionada e chegou cerca de 15 minutos depois do chamado. Lá, os policiais informaram que aquela não era a primeira ocorrência que atendiam na orla e que tem conhecimento de uma quadrilha que atua no local cometendo esse tipo de crime.

Uma mochila, roupas e até o uniforme da banda SambaDM, da qual André faz parte, foram levados. "O uniforme são camisas pretas com a logo amarela que só os integrantes da banda têm e só usam no trabalho. Caso alguém veja na rua, são as que foram roubadas", disse ela.

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Além disso, uma situação revoltou Carol. De acordo com ela, durante o atendimento, um dos militares a teria orientado a usar um carro de aplicativo ao invés do próprio veículo para se dirigir até aquela localidade.

"Então eu não posso vir de carro em detrimento da falta de segurança pública na orla da Capital do Espírito Santo?", questionou ela nas redes sociais. Em entrevista para A Gazeta, Carol reforçou o sentimento de indignação, "parece que eles queriam tirar deles a responsabilidade pela segurança pública", disse ela.

"Basicamente, uma onda de violência que a gente está vivendo e que, agora, aconteceu com a gente" Carol Monteiro - Influenciadora capixaba

Além do noivo, a influenciadora contou que um amigo também teve pertences roubados em Camburi no sábado. Os ladrões teriam levado uma bolsa usada para carregar vinhos que tem um valor alto, no entanto, estava sem nenhuma garrafa quando foi levada. Nas redes sociais, a influenciadora disse que outros três roubos também teriam acontecido na sexta-feira (8).

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar respondeu, por nota, que "além do policiamento rotineiro, viaturas têm realizado ponto base em horários estratégicos nos bolsões de estacionamento da Praia de Camburi. O comando da 12ª Companhia Independente orienta que as pessoas não deixem objetos de valor expostos no interior dos veículos, pois indivíduos motivados à prática criminal se aproveitam das oportunidades para agir".

Ainda em nota, a corporação afirmou que, "sobre a fala do militar durante o atendimento da ocorrência, o comando da Unidade ressalta que esta fala não representa o comando da 12ª Companhia Independente e não é um posicionamento da PMES".

Em nota enviada no final da manhã desta segunda-feira (11), a Polícia Civil disse que os casos estão sob investigação do 4º Distrito Policial de Vitória e diligências estão sendo realizadas no sentido de identificar os autores. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".