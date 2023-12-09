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Investigação

Homem é baleado ao sair de farmácia em Colina de Laranjeiras, na Serra

Vítima estava acompanhada da esposa; quando o casal entrou no carro, no estacionamento da drogaria, atirador iniciou disparos

Publicado em 09 de Dezembro de 2023 às 10:39

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

09 dez 2023 às 10:39
Crime em Colina de Laranjeiras
Momento em que pessoas se aproximam da vítima para tentar ajudá-la Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem de 48 anos foi baleado ao sair de uma farmácia no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, no início da noite de sexta-feira (8). A vítima levou dois tiros no rosto e um no ombro e foi socorrida para um hospital particular. Não há informações sobre o estado de saúde.
Testemunhas contaram à Polícia Militar que o atirador esperou o homem sair do estabelecimento acompanhado da esposa e atirou logo após o casal entrar em um veículo. Ainda segundo informações apuradas pela PM, o suspeito usava capacete e fugiu em uma motocicleta.
Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até a publicação, nenhum suspeito havia sido detido. 
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