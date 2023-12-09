Homem é baleado ao sair de farmácia em Colina de Laranjeiras, na Serra

Um homem de 48 anos foi baleado ao sair de uma farmácia no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, no início da noite de sexta-feira (8). A vítima levou dois tiros no rosto e um no ombro e foi socorrida para um hospital particular. Não há informações sobre o estado de saúde.
Testemunhas contaram à Polícia Militar que o atirador esperou o homem sair do estabelecimento acompanhado da esposa e atirou logo após o casal entrar em um veículo. Ainda segundo informações apuradas pela PM, o suspeito usava capacete e fugiu em uma motocicleta.
A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até a publicação, nenhum suspeito havia sido detido.