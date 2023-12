Feminicídio

Mulher de 73 anos é assassinada a facadas pelo marido na Serra; homem foi preso

À polícia, ele confessou o crime e relatou que estava casado com Carmelina há 53 anos. Disse ainda que, no passado, já havia ameaçado a esposa por suspeitar de traições, mas “optou por não se divorciar, pois ela cuidava bem da casa

3 min de leitura min de leitura

Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, para onde vítima foi transferida; Carmelina não sobreviveu. (Fernando Madeira)

Uma mulher de 73 anos foi morta a facadas pelo marido, na tarde de sábado (9), no bairro Jardim Carapina, na Serra. A vítima, Carmelina MontiVerde Moreira, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O homem foi preso horas após o crime, no bairro Cidade Continental.

À polícia, ele confessou o crime e relatou que estava casado com Carmelina há 53 anos e que, no passado, já havia ameaçado a esposa por suspeitar de traições, mas “optou por não se divorciar, pois ela cuidava bem da casa.”

A Polícia Militar informou que, na tarde de sábado, agentes foram acionados para verificar a informação de que uma mulher havia dado entrada no Pronto Atendimento (UPA) de Carapina com ferimentos de arma branca.

No local, a filha do casal, de 48 anos, esclareceu que tinha sido chamada porque o pai tentou tirar a vida da mãe dela no bairro Jardim Carapina, mas “devido ao estado de saúde da vítima, não foi possível obter informações sobre o ocorrido.”

Carmelina foi encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município, com ferimentos gravíssimos no tórax e peito, e foi a óbito no local. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.

Preso em flagrante horas após o crime

A Polícia Civil (PCES) informou, por meio do plantão do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DEHPP), que o marido de Carmelina, de 75 anos, foi preso ainda no sábado, após uma denúncia indicando que o suspeito estaria na casa do irmão, proprietário de um bar, no bairro Cidade Continental, na Serra. Ele foi abordado, informado sobre a prisão e conduzido à presença da autoridade policial para as devidas providências.

Testemunhas que presenciaram o crime também foram encaminhadas para prestar depoimentos sobre o ocorrido.

“Em depoimento, o indivíduo relatou que era casado há 53 anos com a vítima e confessou tê-la esfaqueado. Ele afirmou ter saído de casa com uma faca para confrontá-la sobre supostas traições. O suspeito alegou que a vítima mantinha relacionamentos extraconjugais, o que o envergonhava, e que, há 10 anos, ela se recusava a manter relações sexuais, continuando a se envolver com outros homens”, informou a PCES, por meio de nota.

A corporação pontuou ainda que o suspeito admitiu ter ameaçado diversas vezes acabar com a vida da esposa se a situação persistisse, mas negou ter um relacionamento conturbado com ela. “Acrescentou que optou por não se divorciar, pois ela cuidava bem da casa.”

Ele foi autuado em flagrante por homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio), ameaça, perseguição contra idoso e contra mulher por razões da condição de sexo feminino e violência psicológica. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta