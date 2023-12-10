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Feminicídio

Mulher de 73 anos é assassinada a facadas pelo marido na Serra; homem foi preso

À polícia, ele confessou o crime e relatou que estava casado com Carmelina havia  53 anos

Publicado em 10 de Dezembro de 2023 às 11:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2023 às 11:53
Carmelina Montiverde Moreira foi morta a facadas pelo marido
Carmelina Montiverde Moreira foi morta a facadas pelo marido Crédito: Arquivo pessoal
Uma mulher de 73 anos foi morta a facadas pelo marido, na tarde de sábado (9), no bairro Jardim Carapina, na Serra. A vítima, Carmelina MontiVerde Moreira, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O homem foi preso horas após o crime, no bairro Cidade Continental.
À polícia, ele confessou o crime e relatou que estava casado com Carmelina havia 53 anos e que, no passado, já havia ameaçado a esposa por ciúmes, mas “optou por não se divorciar, pois ela cuidava bem da casa.”
A Polícia Militar informou que, na tarde de sábado, agentes foram acionados para verificar a informação de que uma mulher havia dado entrada no Pronto Atendimento (UPA) de Carapina com ferimentos de arma branca. No local, a filha do casal, de 48 anos, esclareceu que tinha sido chamada porque o pai tentou tirar a vida da mãe dela no bairro Jardim Carapina, mas “devido ao estado de saúde da vítima, não foi possível obter informações sobre o ocorrido.”
Carmelina foi encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município, com ferimentos gravíssimos no tórax e peito, e foi a óbito no local. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.

Preso em flagrante horas após o crime

A Polícia Civil informou, por meio do plantão do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DEHPP), que o marido de Carmelina, de 75 anos, foi preso ainda no sábado, após uma denúncia indicando que o suspeito estaria na casa do irmão, proprietário de um bar, no bairro Cidade Continental, na Serra. Ele foi abordado, informado sobre a prisão e conduzido à presença da autoridade policial para as devidas providências.
Adrião confessou que matou a esposa Carmelina
Adrião confessou que matou a esposa Carmelina Crédito: Arquivo pessoal
Testemunhas também foram encaminhadas para prestar depoimentos sobre o ocorrido. Segundo a Polícia Civil, o suspeito admitiu ter ameaçado diversas vezes acabar com a vida da esposa, mas negou ter um relacionamento conturbado com ela.
Ele foi autuado em flagrante por homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio), ameaça, perseguição contra idoso e contra mulher por razões da condição de sexo feminino e violência psicológica. Posteriormente foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Atualização

11/12/2023 - 6:57
A versão anterior desta reportagem tinha informações dadas pelo suspeito que atacavam a mulher assassinada. Pela impossibilidade de defesa e por não interferirem na história contada ao leitor, esses detalhes foram retirados e o texto atualizado.

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