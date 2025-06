Norte do ES

Suspeito é preso e polícia avança na investigação de desaparecimento de jovem em São Mateus

Prisão ocorreu na tarde desta terça-feira (17); reportagem apurou que, por conta própria, o homem compareceu à delegacia na tentativa de se eximir da responsabilização sobre o caso, mas acabou detido

Publicado em 17 de junho de 2025 às 20:41

Lázaro Airan dos Santos Pereira, 17 anos, está desaparecido Crédito: Acervo pessoal

Lázaro foi visto pela última vez no Centro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, por volta do meio-dia da última quinta-feira (12). Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o adolescente, com uma camisa preta, entrou em um carro branco com o teto preto. Depois disso, não houve mais informações sobre seu paradeiro. >

Conforme a apuração de A Gazeta, o suspeito preso se apresentou à delegacia de São Mateus, por volta das 15h, com a intenção de se eximir da responsabilização sobre o caso. No depoimento, ele relatou que teria realizado uma negociação com Lázaro para a venda da televisão, que estava dentro do veículo em que ele entrou. >

De acordo com a corporação, a televisão mencionada como objeto de venda foi localizada por policiais civis escondida na casa do próprio suspeito, no lado sul do bairro Guriri, balneário do município. >

>

Segundo a PC, a ocorrência segue em andamento e não há mais detalhes sobre a prisão. >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta