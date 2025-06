Mistério

Câmera flagra adolescente que desapareceu entrando em carro em São Mateus

Lázaro Airan dos Santos Pereira desapareceu na última quinta-feira (12); Polícia Civil afirma que pelo menos cinco pessoas estão envolvidas no sumiço do jovem e realiza buscas

Publicado em 17 de junho de 2025 às 09:45

Uma câmera de segurança registrou o momento em que, segundo a Polícia Civil, Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos, entra em um carro branco com teto preto por volta de meio-dia da última quinta-feira (12), em frente a um famoso restaurante no Centro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Em outro vídeo, registrado minutos antes, é possível ver o adolescente – que está segurando uma TV – andando ao lado de um homem. As imagens mostram a última vez que o jovem foi visto. Desde então ele está desaparecido e a família faz apelo para encontrá-lo.>

Lázaro Airan dos Santos Pereira, 17 anos Crédito: Acervo pessoal

O titular da Delegacia de São Mateus, delegado Isaac Gagno, afirmou que a corporação investiga a participação de pelo menos cinco suspeitos de envolvimento no desaparecimento de Lázaro. Fontes da Polícia Civil confirmaram à reportagem de A Gazeta que investigadores que atuam no inquérito do caso realizam buscas na manhã desta terça-feira (17).>

As gravações da câmera de segurança que mostram o jovem desaparecido pela última vez foram obtidas pela mãe dele, Taiane Souza dos Santos, de 36 anos. Lázaro Airan dos Santos Pereira desapareceu após descer do apartamento onde mora com a família para entregar uma televisão que havia sido vendida por um amigo.>

Angústia da família

Taiane Souza dos Santos, de 36 anos, mãe do adolescente desaparecido, declarou que vive dias de angústia desde que o filho desapareceu. Ela disse que no dia 12 de junho, no horário de almoço, um colega de Lázaro pediu que ele entregasse uma televisão que ele estava vendendo. Segundo ela, o jovem pegou a TV e desceu com ela em mãos para entregar, ficando na calçada aguardando. >

>

"Um homem chegou e abordou meu filho. Depois chegou um carro, e tinha umas cinco ou seis pessoas dentro. Abordaram meu filho, pegaram a TV e ficaram com ele por uns 45 minutos, forçando ele a mandar mensagem para o amigo dele, dono da TV. Em um primeiro momento, o menino falou que ia, e aí eles ficaram esperando esse intervalo. Passou um tempo, o menino disse que não ia mais. Meu filho mostrou a mensagem para eles. Nesse momento, eles colocaram meu filho no carro, levaram e sumiram", afirmou Taiane.>

A mulher disse que um vizinho dela cedeu as imagens da câmera que mostram 45 minutos de gravação do jovem esperando e depois entrando no carro. Taiane afirmou que estava em casa no momento em que o filho saiu e foi visto por ela pela última vez.>

"Era horário de almoço, eu estava no meu quarto e não percebi ele saindo. Quando foi umas cinco horas, eu comecei a sentir falta, porque ele não costumava sair sozinho e não costumava ficar com o celular desligado. Eles levaram ele às 12h40, e uma hora da tarde, o celular dele já não estava mais dando sinal. Tentava ligar, e nada. Aí já comecei a desconfiar", destacou a mãe de Lázaro.>

Ela disse que por volta das 22h do dia do desaparecimento do filho conseguiu falar com o amigo de Lázaro que pediu que ele entregasse a TV. "Quando questionei, ele disse: "Tia, ele foi entregar uma TV que vendi'. Aí eu pensei: 'Meu Deus do céu'. Eu perguntei quem era o homem, e ele disse que era alguém de confiança. Aí perguntei: "Onde você conversou com esse cara? Me dá o WhatsApp dele'. Quando ele foi procurar, ele já estava bloqueado no WhatsApp, no Facebook e em todas as redes da pessoa", afirmou Taiane.>

Ela disse que Lázaro é o filho mais velho e tem outras duas irmãs mais novas. O jovem trabalha em um lava-jato desde os 14 anos. "Estou dopada. Estou aqui falando racionalmente, mas a cada quatro horas eu tomo um calmante. Passei o fim de semana desesperada, se não fosse pelas minhas filhas eu nem sei o que teria acontecido. Acho que o pior sentimento é esse".>

A Polícia Civil afirmou, em nota, "que o caso segue sob investigação pela Delegacia de Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus, sob sigilo". Segundo a corporação, "a população tem o canal do Disque-Denúncia (181) à disposição para reportar qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que auxiliem as autoridades na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e está disponível em todos os municípios do Estado".>

*Com informações da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte>

