Caso Lázaro

Polícia trata como sequestro caso de jovem desaparecido em São Mateus

Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos, foi visto pela última vez na última quinta-feira (12), entrando em um carro no Centro de São Mateus, e segue desaparecido

"Ele esteve na delegacia para tentar se eximir de uma eventual responsabilização penal. Declarou que, na data dos fatos, esteve em frente a um restaurante, onde teria realizado uma suposta negociação com a vítima. Segundo ele, o encontro visava à venda de um aparelho televisor pelo valor de R$ 650,00, sendo o item oriundo de furto. Ainda conforme o suspeito, após o suposto acordo, o aparelho foi colocado em um veículo Fiat Siena, de cor chumbo escuro, pertencente a um amigo”, explicou o delegado.>

A Polícia Civil disse que Felipe foi interrogado, mas preferiu se manter em silêncio. As investigações apontam que ele participou de uma emboscada montada para atrair Lázaro até o carro. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de sequestro e receptação, já que foi verificado que a TV era um objeto furtado. O aparelho foi encontrado na casa do suspeito no lado sul de Guriri, balneário de São Mateus.>