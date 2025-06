Norte do ES

Suspeito de envolvimento em desaparecimento de adolescente em São Mateus é preso

Foi preso na tarde desta terça-feira (17) um homem suspeito de envolvimento no desaparecimento do adolescente Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos. O jovem foi visto pela última vez, quando ia entregar uma televisão vendida por um amigo. Uma câmera de segurança flagrou ele vestido com uma camisa preta entrando em um carro branco com teto preto por volta do meio-dia da última quinta-feira (12), no Centro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.