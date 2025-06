Homicídio qualificado

Trio é preso por suspeita de matar adolescente de 17 anos em Fundão

Crime ocorreu em agosto de 2024; vítima foi perseguida e morta a tiros na região de Praia Grande, na orla do município

Publicado em 17 de junho de 2025 às 18:19

Três homens foram presos suspeitos de envolvimento no assassinato de Pablo Luciano de Araújo, de 17 anos, morto a tiros no dia 10 de agosto de 2024, no bairro Praia Grande, em Fundão. A Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou o trio por homicídio qualificado. A identificação do trio não foi informada. >

Conforme as investigações, os três suspeitos saíram de Planalto Serrano, na Serra, em um Fiat Siena prata com adesivo de campanha eleitoral e foram até Praia Grande para atacar traficantes rivais, além de assumir o ponto de venda de drogas no bairro Direção, também em Fundão.>

Ao observarem dois jovens em uma bicicleta, acreditando se tratar dos alvos, dois dos ocupantes desceram do veículo e atiraram várias vezes. Um dos jovens conseguiu escapar. Pablo tentou fugir pulando um muro, mas foi perseguido, alcançado e morto.>

O delegado Leandro Sperandio, titular da Delegacia de Fundão, disse que a vítima também tinha ligação com o tráfico de drogas. “Os autores do crime integravam a mesma associação criminosa, mas, por desavenças internas e disputas territoriais, foram expulsos da região e se instalaram em Planalto Serrano”, explicou.>

>

Um dos atiradores, de 21 anos, foi preso ainda durante as investigações no bairro Planalto Serrano. O segundo envolvido, que era adolescente na época do homicídio e atingiu a maioridade no fim de 2024, foi detido este ano por tráfico de drogas. O terceiro suspeito, apontado como motorista do veículo usado na ação criminosa, foi localizado na última quinta-feira (12), no bairro Goiabeiras, em Vitória. Eles seguem presos e à disposição da Justiça.>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta