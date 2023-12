Bairro Nova Esperança

Homem é esfaqueado após discutir com dono de bar em Cariacica

À Polícia Militar, a vítima informou que a causa do crime seria um desentendimento envolvendo mulheres que também estavam no estabelecimento

PA de Alto Lage, em Cariacica, onde a vítima foi atendida. (Prefeitura de Cariacica)

Um homem de 26 anos foi esfaqueado na noite de sábado (9), em Cariacica, após se envolver em uma discussão com o dono de um bar no bairro Nova Esperança. À Polícia Militar, a vítima informou que a causa do crime seria um desentendimento envolvendo mulheres que também estavam no estabelecimento.

Após ser golpeado no abdômen, o homem foi socorrido por populares e levado ao Pronto Atendimento de Alto Lage, onde prestou depoimento à polícia antes de ser transferido para o Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE), em Vitória.

“No PA, a vítima de 26 anos relatou que estava em um bar no bairro Nova Esperança quando iniciou uma discussão com proprietário do estabelecimento. O dono do bar, em determinado momento, pegou uma faca e golpeou abdômen da vítima, que foi socorrida por populares ao Pronto Atendimento. O homem foi transferido ao HEUE e informou que a motivação seria um desentendimento envolvendo mulheres que também estavam no bar”, esclareceu a PM, por meio de nota.

A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.”

