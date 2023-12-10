AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Bairro Nova Esperança

Homem é esfaqueado após discutir com dono de bar em Cariacica

À Polícia Militar, a vítima informou que a causa do crime seria um desentendimento envolvendo mulheres que também estavam no estabelecimento

Publicado em 10 de Dezembro de 2023 às 10:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2023 às 10:43
PA de Alto Lage, em Cariacica, onde a adolescente foi atendida
PA de Alto Lage, em Cariacica, onde a vítima foi atendida Crédito: Prefeitura de Cariacica
Um homem de 26 anos foi esfaqueado na noite de sábado (9), em Cariacica, após se envolver em uma discussão com o dono de um bar no bairro Nova Esperança. À Polícia Militar, a vítima informou que a causa do crime seria um desentendimento envolvendo mulheres que também estavam no estabelecimento.
Após ser golpeado no abdômen, o homem foi socorrido por populares e levado ao Pronto Atendimento de Alto Lage, onde prestou depoimento à polícia antes de ser transferido para o Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE), em Vitória.
“No PA, a vítima de 26 anos relatou que estava em um bar no bairro Nova Esperança quando iniciou uma discussão com proprietário do estabelecimento. O dono do bar, em determinado momento, pegou uma faca e golpeou abdômen da vítima, que foi socorrida por populares ao Pronto Atendimento. O homem foi transferido ao HEUE e informou que a motivação seria um desentendimento envolvendo mulheres que também estavam no bar”, esclareceu a PM, por meio de nota.
A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.”

Veja Também

Homem mata colega e dorme ao lado do corpo em São Gabriel da Palha

Homem é baleado ao sair de farmácia em Colina de Laranjeiras, na Serra

Homem morre e decoradora é ferida em ataque a tiros em Vila Velha

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Crime
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casamento no inverno vira tendência
Casar no inverno vira tendência entre noivos que buscam fugir do tradicional
Retrato de Clarice Lispector, escritora brasileira nascida na Ucrânia, na época do lançamento de seu livro
Por que escrever um livro?
Imagem de destaque
Colisão entre moto e caminhão mata dois homens e deixa outro ferido na BR 259

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados