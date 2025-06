Crime crescente

Como a polícia conseguiu encontrar bicicleta elétrica furtada em Vila Velha

Veículo foi recuperado na última segunda-feira (2) no Morro do Jaburuna e havia sido furtado na Praia da Costa

Uma bicicleta elétrica furtada no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, foi recuperada nessa segunda-feira (2) após ser localizada com a ajuda de um rastreador instalado pela própria vítima. O equipamento indicou que a "bike" estava escondida em uma área de mata no alto do Morro do Jaburuna, região de difícil acesso no município.>