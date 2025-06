Reincidente

Clínica odontológica é furtada pela terceira vez na Praia da Costa

Crimes ocorreram sempre durante o período da madrugada, com o mesmo modo de atuação e alvo específico; suspeito foi preso

Uma clínica odontológica na Praia da Costa, em Vila Velha, foi alvo de três furtos em sequência, todos com o mesmo padrão: o autor agia sozinho, durante a madrugada, arrancando a estrutura metálica do portão de alumínio do imóvel. O caso mais recente aconteceu nessa quarta-feira (4), quando parte da fachada foi subtraída, gerando um prejuízo de mais de R$ 2 mil ao estabelecimento. Imagens de videomonitoramento registraram a ação.>