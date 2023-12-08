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Medo e insegurança

Homem morre e decoradora é ferida em ataque a tiros em Vila Velha

Mulher foi atingida na perna por uma bala perdida; moradores relatam que tiroteios são frequentes e temem pela segurança na região

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 13:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2023 às 13:12
Um homem de 37 anos foi morto e uma mulher de 28 anos que trabalha como decoradora foi ferida durante um ataque a tiros na Avenida das Acácias, no bairro Jardim do Vale, em Vila Velha, na noite de quinta-feira (7). Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o ataque foi promovido por traficantes. Marcas dos disparos de arma de fogo foram vistas em muro e portão na região.
A decoradora vítima de uma bala perdida na perna não quis gravar entrevista, mas contou que estava chegando em casa quando dois homens em uma moto passaram atirando. O homem baleado chegou a ser socorrido por moradores, mas morreu a caminho do Pronto Atendimento (PA) de Cobilândia.
Os moradores relataram à reportagem que o bairro está sendo atacado por traficantes com frequência. 

Marcas de tiros encontradas em bairro de Vila Velha

Uma moradora, que preferiu não se identificar, relatou à TV Gazeta sobre a insegurança no bairro. Segundo ela, a região é segura, mas tem sofrido com constantes tiroteios.
"Por volta das 13h teve troca de tiros, pegou no meu vidro. 20 dias antes, um tiro pegou no meu jardim. Isso aconteceu com criança dentro de casa. É um local seguro, mas estão acontecendo tiroteios. Não era dessa forma. Temos medo de sair de casa e como vai estar na volta"
.X - Não se identificou
A Polícia Militar informou que o bairro Jardim do Vale conta com policiamento ostensivo diário feito por viaturas. "É importante lembrar que o reforço do patrulhamento se baseia nas informações passadas pela comunidade para elaborar o seu plano de ação. Por isso, os moradores e comerciantes devem fazer denúncias de indivíduos que estão agindo na região através do 181 (Disque-Denúncia)", diz a nota da PM.
Bairro Jardim do Vale, em Vila Velha, onde moradores relatam medo e insegurança
Bairro Jardim do Vale, em Vila Velha, onde moradores relatam medo e insegurança Crédito: Fabrício Christ
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada, inicialmente, como homicídio e tentativa de homicídio. A corporação informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até a publicação, nenhum suspeito havia sido detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento, segundo a polícia. Não foram reveladas informações sobre o nome da vítima e se possuía envolvimento com ações criminosas.
O corpo do homem baleado será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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