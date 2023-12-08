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Em Campo Grande

Casal é feito refém em casa e mulher recebe até ameaça de estupro em Cariacica

Suspeitos invadiram a residência das vítimas durante a madrugada desta sexta-feira (8); polícia investiga o caso

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 08:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2023 às 08:52
4ª Delegacia Regional de Cariacica, em Cariacica
Vítimas registraram a ocorrência na Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
Um casal de Campo Grande, em Cariacica, passou por momentos de terror dentro da própria casa durante a madrugada desta sexta-feira (8). Dois criminosos invadiram a residência, fizeram a família refém e levaram aparelhos eletrônicos. Além das agressões, eles ainda ameaçaram estuprar a mulher caso o companheiro dela reagisse. 
O morador, de 36 anos, conversou com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, após registrar o boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Cariacica. Ele contou que estava dormindo com a mulher e, depois da meia-noite, acordou com duas pessoas já dentro da casa. 
Para invadir o local, os suspeitos quebraram o cadeado do portão e depois arrombaram a porta da casa. O morador relatou que foi agredido e feito refém. Os criminosos disseram que, se ele reagisse, iriam estuprar a mulher. No boletim de ocorrência consta, ainda, que o homem levou até paulada. 
A dupla levou aparelhos eletrônicos como televisão, notebook e dois celulares. O casal ficou muito assustado e, na manhã desta sexta, procurou a Polícia Civil. A corporação informou que está investigando o caso. 
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