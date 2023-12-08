Casal é feito refém em casa e mulher recebe até ameaça de estupro em Cariacica

Um casal de Campo Grande, em Cariacica, passou por momentos de terror dentro da própria casa durante a madrugada desta sexta-feira (8). Dois criminosos invadiram a residência, fizeram a família refém e levaram aparelhos eletrônicos. Além das agressões, eles ainda ameaçaram estuprar a mulher caso o companheiro dela reagisse.
O morador, de 36 anos, conversou com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, após registrar o boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Cariacica. Ele contou que estava dormindo com a mulher e, depois da meia-noite, acordou com duas pessoas já dentro da casa.
Para invadir o local, os suspeitos quebraram o cadeado do portão e depois arrombaram a porta da casa. O morador relatou que foi agredido e feito refém. Os criminosos disseram que, se ele reagisse, iriam estuprar a mulher. No boletim de ocorrência consta, ainda, que o homem levou até paulada.
A dupla levou aparelhos eletrônicos como televisão, notebook e dois celulares. O casal ficou muito assustado e, na manhã desta sexta, procurou a Polícia Civil. A corporação informou que está investigando o caso.