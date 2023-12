Casal é feito refém em casa e mulher recebe até ameaça de estupro em Cariacica

Suspeitos invadiram a residência das vítimas durante a madrugada desta sexta-feira (8); polícia investiga o caso

O morador, de 36 anos, conversou com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, após registrar o boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Cariacica. Ele contou que estava dormindo com a mulher e, depois da meia-noite, acordou com duas pessoas já dentro da casa.