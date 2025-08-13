Home
Homem corre da polícia e deixa granada para trás em Colatina

Caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (13) durante patrulhamento em bairro da cidade do Noroeste capixaba

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 19:35

Polícia Militar isolou área após homem deixar o material para trás
Polícia Militar isolou área após homem deixar o material para trás Crédito: TV Gazeta Noroeste

Uma granada foi encontrada em uma área e mata do bairro Fioravante Marino, em Colatina, na tarde desta quarta-feira (13). Conforme apuração da TV Gazeta Noroeste, o artefato explosivo foi deixado para trás por homem suspeito que correu ao notar a presença da Polícia Militar

A Polícia Científica foi acionada e recolheu o material, que vai passar por análises no Instituto Médico Legal, em Vitória

Os policiais passavam pela região durante um patrulhamento preventivo quando um homem viu a viatura e começou a correr. Ele passou por uma área com mato e teria dispensado dois tabletes com aproximadamente um quilo de maconha, uma porção de crack e a granada caseira. A área foi isolada pela corporação, já o suspeito foi alcançado, detido e levado para a delegacia.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar, para obter mais detalhes sobre a ocorrência, e a Polícia Civil, para saber se o homem foi autuado, mas não obteve retorno até o fechamento do texto.

