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Morro do Alagoano

Adolescente é morto durante confronto com a PM em Vitória

Rapaz de 15 anos estava em um grupo que, segundo a polícia, disparou contra agentes que patrulhavam o bairro

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 11:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2023 às 11:18
Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros durante um confronto com a Polícia Militar no Morro do Alagoano, em Caratoíra, Vitória, na noite de quinta-feira (7). De acordo com a corporação, ele estaria armado.
Segundo a Polícia Militar, agentes estavam a pé no morro quando teriam encontrado um grupo armado num beco. Neste momento, houve troca de tiros e os suspeitos fugiram para a parte baixa do morro.

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Outra equipe que estava no bairro teria ouvido esses primeiros disparos e foram até a parte alta do morro. "Em determinado momento se depararam com um grupo de suspeitos armados. Um adolescente, de 15 anos, estava à frente do grupo e armado. Ele realizou disparos contra os militares que, para cessar a injusta agressão, revidaram", afirmou a PM.
O adolescente foi baleado e levado até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória, mas não resistiu.
Segundo a Polícia Militar, com o adolescente foram apreendidos uma pistola calibre 380 com três carregadores, um rádio comunicador, 12 pinos de cocaína, quatro buchas de maconha e 17 pedras de crack.
Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado".
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