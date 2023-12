Morro do Alagoano

Adolescente é morto durante confronto com a PM em Vitória

Rapaz de 15 anos estava em um grupo que, segundo a polícia, disparou contra agentes que patrulhavam o bairro

Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros durante um confronto com a Polícia Militar no Morro do Alagoano, em Caratoíra, Vitória, na noite de quinta-feira (7). De acordo com a corporação, ele estaria armado.

Segundo a Polícia Militar, agentes estavam a pé no morro quando teriam encontrado um grupo armado num beco. Neste momento, houve troca de tiros e os suspeitos fugiram para a parte baixa do morro.

Outra equipe que estava no bairro teria ouvido esses primeiros disparos e foram até a parte alta do morro. "Em determinado momento se depararam com um grupo de suspeitos armados. Um adolescente, de 15 anos, estava à frente do grupo e armado. Ele realizou disparos contra os militares que, para cessar a injusta agressão, revidaram", afirmou a PM.

O adolescente foi baleado e levado até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Militar, com o adolescente foram apreendidos uma pistola calibre 380 com três carregadores, um rádio comunicador, 12 pinos de cocaína, quatro buchas de maconha e 17 pedras de crack.

A Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado".

