Grávida de 7 meses é baleada no rosto por homem em Baixo Guandu

Uma mulher de 24 anos, grávida de 7 meses e 3 semanas, mãe de 3 filhos, foi baleada no rosto durante a madrugada desta quinta-feira (21), no bairro Rosário II, em Baixo Guandu, no Norte do Espírito Santo.

Policiais militares foram acionados e durante o deslocamento se depararam com a mulher sendo socorrida ao pronto-socorro local em um veículo de aplicativo. Ela informou que um homem teria invadido a casa dela e feito um disparo de arma de fogo que atingiu o rosto. Os militares foram até a resdência da vítima no intuito de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado.