Homem mata colega e dorme ao lado do corpo em São Gabriel da Palha

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem foi morto com um corte de faca no pescoço, dentro de uma casa no Assentamento Adão Preto, zona rural de São Gabriel da Palha , Região Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Militar, o suspeito de ser o autor do crime é um colega da vítima, com quem ele morava no mesmo imóvel. Ele foi encontrado deitado na cama, no mesmo cômodo em que estava o corpo, e preso.

Os militares chegaram ao local do crime na madrugada deste sábado (9). A casa tem apenas um cômodo. Assim que os policiais chegaram, observaram que a janela estava aberta e que o suspeito, de 31 anos, estava deitado na cama ao lado de uma foice.

Já a vítima estava no chão. No momento em que os policiais arrombaram a porta, que estava trancada, o suspeito acordou. Ele prontamente se rendeu e confessou o crime, segundo a polícia.

Aos militares, ele confessou que a vítima e ele moravam no mesmo imóvel e que, na noite de sexta-feira (8), estavam bebendo. Em certo momento, ainda segundo o relato, os dois teriam tido uma discussão, quando a vítima teria lhe dado um tapa no rosto e xingado a mãe do suspeito. Ele disse que pegou uma faca, cortou a garganta da vítima, que caiu no chão do quarto, onde acabou morrendo.

Após o crime, ele falou que o foi até vizinhos, contou sobre o assassinato e retornou para o local, deitando na cama e dormindo ao lado do corpo da vítima.

Os vizinhos entraram em contato com o dono da propriedade, que estava em Linhares, e informaram sobre o crime. Ele acionou o Ciodes e foi ao local.

O homem foi levado para a Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que torne impossível a defesa da vítima. De lá, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.