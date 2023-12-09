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Após discussão

Homem mata colega e dorme ao lado do corpo em São Gabriel da Palha

Logo após o crime, suspeito contou sobre o crime a vizinhos, depois voltou ao local do assassinato e dormiu

Publicado em 09 de Dezembro de 2023 às 15:59

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 dez 2023 às 15:59
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi morto com um corte de faca no pescoço, dentro de uma casa no Assentamento Adão Preto, zona rural de São Gabriel da Palha, Região Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Militar, o suspeito de ser o autor do crime é um colega da vítima, com quem ele morava no mesmo imóvel. Ele foi encontrado deitado na cama, no mesmo cômodo em que estava o corpo, e preso.
Os militares chegaram ao local do crime na madrugada deste sábado (9). A casa tem apenas um cômodo. Assim que os policiais chegaram, observaram que a janela estava aberta e que o suspeito, de 31 anos, estava deitado na cama ao lado de uma foice.
Já a vítima estava no chão. No momento em que os policiais arrombaram a porta, que estava trancada, o suspeito acordou. Ele prontamente se rendeu e confessou o crime, segundo a polícia.
Aos militares, ele confessou que a vítima e ele moravam no mesmo imóvel e que, na noite de sexta-feira (8), estavam bebendo. Em certo momento, ainda segundo o relato, os dois teriam tido uma discussão, quando a vítima teria lhe dado um tapa no rosto e xingado a mãe do suspeito. Ele disse que pegou uma faca, cortou a garganta da vítima, que caiu no chão do quarto, onde acabou morrendo.
Após o crime, ele falou que o foi até vizinhos, contou sobre o assassinato e retornou para o local, deitando na cama e dormindo ao lado do corpo da vítima.
Os vizinhos entraram em contato com o dono da propriedade, que estava em Linhares, e informaram sobre o crime. Ele acionou o Ciodes e foi ao local.
O homem foi levado para a Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que torne impossível a defesa da vítima. De lá, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.
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