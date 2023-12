Homem mata colega e dorme ao lado do corpo em São Gabriel da Palha

Logo após o crime, suspeito contou sobre o crime a vizinhos, depois voltou ao local do assassinato e dormiu

Um homem foi morto com um corte de faca no pescoço, dentro de uma casa no Assentamento Adão Preto, zona rural de São Gabriel da Palha, Região Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Militar, o suspeito de ser o autor do crime é um colega da vítima, com quem ele morava no mesmo imóvel. Ele foi encontrado deitado na cama, no mesmo cômodo em que estava o corpo, e preso.