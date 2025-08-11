A Gazeta - Agora

CEO se manifesta após fim da investigação da morte de empresário em Vila Velha

Publicado em 11/08/2025 às 18h57

Após a Polícia Civil apresentar novas informações sobre a conclusão das investigações do caso Wallace Lovato nesta segunda-feira (11), o CEO da Globalsys, Thiago Molino, se manifestou. Na nota, ele parabeniza o trabalho da Polícia Civil, o Ministério Público e o Poder Judiciário pelo trabalho realizado durante as investigações. Thiago ainda destacou que acredita que a Justiça será feita e que o trabalho irá continuar na empresa de Wallace.

"Agradecemos e parabenizamos a Polícia Civil, que conduziu e concluiu o inquérito através de um excelente trabalho, no qual colaboramos com tudo que foi preciso; ao Ministério Público Estadual, que de maneira célere e eficaz já apresentou a denúncia; e ao Poder Judiciário, que, além de participar no curso do processo investigativo, será o responsável pela condução do julgamento dos envolvidos. Estamos cada vez mais confiantes de que a Justiça será feita e seguimos trabalhando com ética e responsabilidade para dar andamento e ampliar o legado de Wallace Lovato", disse o CEO da Globalsys, Thiago Molino.

