Prejuízo

Homens invadem Conselho Tutelar de Linhares e são presos pela guarda

Suspeitos e parte dos equipamentos foram localizados em outro nesta segunda-feira (11) e levados para a delegacia do município

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 20:18

O conselho Tutelar de Linhares, localizado na Avenida Rufino de Carvalho, no bairro Shell, foi alvo de furto e vandalismo no fim de semana. Foram levados um aparelho de ar-condicionado novo, ainda na embalagem original, uma trituradora de papel, três notebooks e outros itens de informática. Quatro suspeitos de participarem do crime foram presos pela Guarda Municipal.

A Polícia Militar foi acionada na manhã desta segunda-feira (11), após um homem informar que a porta da recepção do Conselho Tutelar estava danificada. Policiais foram até o local e encontram uma barra de ferro, que pode ter sido utilizada para danificar a porta. Os agentes também notaram que outras três portas do prédio haviam sido rompidas.

Os suspeitos deixaram para trás um par de chinelos e embalagens de biscoito e sucos de caixinha que teriam consumido do local. De acordo com o homem que acionou a Polícia Militar, o local já foi alvo de arrombamento por três vezes e não conta com câmeras de videomonitoramento.

Homens invadem Conselho Tutelar de Linhares e são presos pela guarda Crédito: Leitor/A Gazeta

Após receber uma denúncia, a Guarda Municipal iniciou buscas para localizar os autores e recuperar os produtos nesta segunda-feira (11). Informações de moradores levaram os agentes até um imóvel abandonado na Avenida Filogônio Peixoto, no bairro Aviso, em frente ao Sesi/Senai. No local, foram localizados três suspeitos de 30, 19 e 38 anos.

Durante a abordagem, os suspeitos negaram participação no crime, mas após buscas em um terreno baldio ao lado, a guarda localizou monitores, computador, teclados, fontes de energia e outros materiais do Conselho Tutelar. Um dos abordados informou que havia vendido um notebook por R$ 50,00 e apontou a participação de outro envolvido. Ele também foi preso e tem 40 anos.

Os quatro homens foram detidos e encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares com o material recuperado. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, para saber se os suspeitos foram autuados, mas não obteve retorno até o fechamento do texto.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta