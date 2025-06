OAB vai analisar

Justiça pede suspensão de advogado que vazou depoimentos sobre crime no ES

O advogado Maycon Costa de Oliveira foi indiciado por divulgar imagens do depoimento de testemunhas sobre o assassinato de um adolescente de 14 anos, em março deste ano em Vitória

Bruno Nézio Reporter / [email protected]

Publicado em 5 de junho de 2025 às 18:21

Página da OAB-ES exibe a situação regular de trabalho do advogado Maycon Costa de Oliveira Crédito: Reprodução | OAB

A Justiça do Espírito Santo determinou a suspensão do exercício da advocacia de Maycon Costa de Oliveira após ele divulgar o depoimento de testemunhas à família do suspeito de ser o mandante do assassinato do adolescente Marcelo Henrique Dias Pereira Rodrigues, de 14 anos. O jovem foi morto em 9 de março no bairro Grande Vitória, na Capital, após determinação do chefe do tráfico da região – Vitor Blennon Pinheiro de Oliveira, de 32 anos. As informações foram divulgadas durante coletiva de imprensa da Polícia Civil nesta quinta-feira (5) >

A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo, disse, em nota, que o Tribunal de Ética recebeu a notificação judicial sobre a suspensão do advogado e irá instaurar processo ético disciplinar para apurar o caso. Na página do órgão, a situação de Maycon consta como regular. >

O advogado já teve um pedido de cassação da carteira profissional feita pela própria instituição em 2018 após tentar entrar com drogas no Centro de Detenção Provisória de Viana II. O delegado Geroge Zan, adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, contou que Maycon fazia a defesa de Vitor - que é ligado ao Primeiro Comando de Vitória (PCV).>

Por conta da atitude (vazamento de partes dos depoimentos), o advogado ainda foi indiciado por envolvimento com o tráfico de drogas e interferência no processo. Pela execução do jovem de 14 anos, quatro homens foram presos suspeitos de envolvimento direto e três mulheres por coação a testemunhas. Um continua foragido. Confira quem são: >

Vitor Blennon Pinheiro de Oliveira, de 32 anos: mandante e chefe do tráfico local, assistiu toda ação de dentro do veículo;

Wendel da Silva Oliveira, de 23 anos - levou a vítima ao local da execução e executor;

Richard Barreto de Oliveira, de 22 anos - levou a vítima ao local da execução e executor;

Wallace de Oliveira da Silva, de 20 anos (foragido) - levou a vítima ao local da execução e executor;

Pedro Henrique Caetano dos Santos Leite, de 18 anos - responsável por atrair a vítima ao encontro dos três executores.

Katliney Possimoser da Silva, de 26 anos, casada com Vitor, chefe do tráfico local;

Keronllin Possimoser da Silva, de 25 anos, cunhada de Vitor;



Mayla Mattiuzzi Vieira Rocha, de 28 anos, amiga do grupo.

À esquerda: Pedro Henrique Caetano dos Santos Leite, Richard Barreto de Oliveira, Vitor Blennon Pinheiro de Oliveira (mandante do crime), Wendel da Silva Oliveira, Katliney Possimoser da Silva, de 26 anos, Mayla Mattiuzzi Vieira Rocha, de 28 anos, amiga do grupo, Keronllin Possimoser da Silva, de 25 anos e Wallace de Oliveira da Silva, de 20 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Tirou foto e enviou a familiares

Ao ter acesso aos autos das investigações, prática autorizada às partes envolvidas no caso, ele tirou foto dos termos da declaração de duas testemunhas – a mãe da vítima e uma amiga que viu o jovem sendo levado. >

“[Maycon] fotografou e enviou para familiares do chefe de tráfico local, que foi o mandante, e após esse envio três mulheres – esposa de Vitor, cunhada dele e uma amiga – passaram a ameaçar e espancaram a testemunha. O advogado confessou que transmitiu as declarações e foi indiciado por associação ao tráfico e interferência no processo”, explicou o delegado. >

Marcelo Henrique Dias Pereira Rodrigues, de 14 anos, foi assassinado em 9 de março deste ano Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Para o adjunto da DHPP, por mostrar o material a terceiros, Maycon abriu brechas para consequências. “A menina [adolescente] tem deficiência intelectual. Ela foi agredida e as mulheres falavam ‘vai lá de novo e denúncia’. Os familiares dela tiraram ela do bairro por segurança e a mãe de Marcelo saiu do local por medo”, contou.>

Crime planejado

Conforme o delegado, o crime foi planejado e começou quando a vítima recebeu um convite de Pedro para se encontrarem. A marcação não era à toa, tinha como objetivo realizar o encontro de Marcelo com os executores. Foi o que ocorreu ao chegar no local acompanhado de Richard, Wallace e Wendel estavam o esperando.>

Em seguida, o adolescente foi levado a uma mata, onde foi executado. Para ter certeza do que ocorreria, Vitor assistiu à morte de dentro de um carro estacionado próximo. “A motivação que a vítima, que era integrante do tráfico de drogas na localidade e subordinado dos executores, teve um desacerto relativo à cobrança de uma dívida de drogas de outra pessoa. Ele não cobrou e essa foi a motivação do assassinato dele”, contou.>

Dos oito suspeitos apontados como participantes no homicídio, sete estão presos. Apenas Wallace de Oliveira da Silva, de 20 anos, também apontado como um dos executores, segue foragido. >

A Polícia Civil divulgou a imagem dele e pede a colaboração para localizá-lo por meio do Disque-Denúncia 181. A Polícia Civil mantém as buscas para localizar o foragido e reforça que a colaboração da população é crucial para o sucesso da operação.>

A reportagem tenta localizar a defesa de todos os envolvidos e o espaço segue aberto para um posicionamento. >

