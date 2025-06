Homicídio

Polícia desvenda morte de adolescente e mulheres são presas por coação de testemunhas

Marcelo Henrique Dias Pereira Rodrigues, de 14 anos, foi morto em março deste ano a mando de um traficante ligado ao PCV; mulheres são acusadas de coagirem e agredirem testemunhas do caso

Bruno Nézio Reporter / [email protected]

Publicado em 5 de junho de 2025 às 17:18

Sete pessoas foram presas em abril pela Polícia Civil do Espírito Santo, suspeitas de envolvimento no assassinato do adolescente Marcelo Henrique Dias Pereira Rodrigues, de 14 anos, em março de 2025, no bairro Grande Vitória, em Vitória. Entre os detidos estão o mandante do homicídio, três executores, além de três mulheres acusadas de coagir testemunhas que ajudaram a esclarecer a execução do menor de idade.>

Marcelo Henrique Dias Pereira Rodrigues, de 14 anos, foi morto em março deste ano, no bairro Grande Vitória, na Capital Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo a delegada-geral adjunta da PCES, Denise Maria Carvalho, as sete pessoas foram presas em abril. Quatro delas estão diretamente envolvidas no homicídio, incluindo o mandante, dois executores e o responsável por atrair a vítima ao local da execução. Outras três mulheres foram detidas por coação de testemunhas e agressões físicas cometidas no decorrer do processo.>

O delegado George Zan detalhou que a motivação do crime foi um desentendimento interno no tráfico de drogas local, em uma área de atuação do Primeiro Comando de Vitória (PCV). A vítima, Marcelo Henrique Dias Pereira Rodrigues, de 14 anos, era integrante do grupo e teria sido punido após um desacordo sobre a cobrança de dívidas de entorpecentes.>

QUEM SÃO OS HOMENS ENVOLVIDOS NO CRIME:

Vitor Blennon Pinheiro de Oliveira, de 32 anos: mandante e chefe do tráfico local, assistiu toda ação de dentro do veículo;



Wendel da Silva Oliveira, de 23 anos - levou a vítima ao local da execução e executor;



Richard Barreto de Oliveira, de 22 anos - levou a vítima ao local da execução e executor;



Wallace de Oliveira da Silva, de 20 anos (foragido) - levou a vítima ao local da execução e executor;



Pedro Henrique Caetano dos Santos Leite, de 18 anos - responsável por atrair a vítima ao encontro dos três executores.

À esquerda: Pedro Henrique Caetano dos Santos Leite, Richard Barreto de Oliveira, Vitor Blennon Pinheiro de Oliveira (mandante do crime), Wendel da Silva Oliveira e Wallace de Oliveira da Silva, de 20 anos (foragido) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Advogado indiciado e mulheres presas

A investigação também revelou Maycon Costa de Oliveira, advogado Vitor Blennon (mandante do crime), teve acesso aos depoimentos de testemunhas — entre elas uma adolescente com deficiência intelectual e a mãe da vítima — e compartilhou essas informações com familiares do chefe do tráfico. >

Após isso, ambas as testemunhas passaram a ser ameaçadas e foram agredidas. A mãe da vítima precisou abandonar a casa e se refugiar em outro local por temer ser morta. A adolescente, de 16 anos, amiga da vítima, foi brutalmente espancada por três mulheres presas – por agredirem as testemunhas. >

O advogado foi indiciado por coação no curso do processo e associação ao tráfico de drogas, sendo que por isso a Justiça pediu a suspensão do exercício da advocacia por dele. Procurada, a OAB-ES, salientou que o Tribunal de Ética recebeu a notificação judicial sobre a suspensão do advogado e irá instaurar processo ético disciplinar para apurar o caso. >

De acordo com a polícia, uma das mulheres presas (Katliney) é companheira do mandante, outra é cunhada (Keronllin Possimoser) dele, e a terceira (Mayla Matiuzzi) é amiga do grupo.>

À esquerda: Katliney Possimoser, Keronllin Possimoser e Mayla Matiuzzi, todas presas por agredirem as testemunhas Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Tráfico

De acordo com a polícia, além das agressões, ameaças e coações cometidas pelas mulheres, todas as mulheres também foram presas por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Mayla Mattiuzzi Vieira Rocha, de 28 anos, amiga do grupo, já tinha passagem por tráfico de drogas. As outras duas presas são: Katliney Possimoser da Silva, de 26 anos, casada com Vitor, chefe do tráfico local; e Keronllin Possimoser da Silva, de 25 anos, cunhada. >

Durante o cumprimento dos mandados de prisão, os agentes encontraram drogas e materiais relacionados ao tráfico nas casas dos envolvidos, o que levou a autuações adicionais por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.>

Foragido

Dos oito suspeitos apontados como participantes no homicídio, sete estão presos. Apenas Wallace de Oliveira da Silva, de 20 anos, também apontado como um dos executores, segue foragido. A Polícia Civil divulgou a imagem dele e pede a colaboração para localizá-lo por meio do Disque-Denúncia 181.>

Foragido: Wallace de Oliveira da Silva, de 20 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil mantém as buscas para localizar o foragido e reforça que a colaboração da população é crucial para o sucesso da operação.>

A reportagem tenta localizar a defesa de todos os envolvidos e o espaço segue aberto para um posicionamento. >

