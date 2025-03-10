Adolescente de 14 anos é morto a tiros em Vitória

Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros no bairro Grande Vitória, na Capital, na noite de domingo (9). A mãe dele relatou à Polícia Militar que o menino estava em casa, quando foi chamado para fora e acabou assassinado. Ela também informou que o atirador não é conhecido da família, mas faz parte do círculo de amizades do adolescente.